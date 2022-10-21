特區政府計劃成立香港投資管理有限公司，走了極其重要的改革一步，扭轉了從英治承繼下來的放任市場政策，希望由此開啟香港資本主義制度的現代化，以社會發展為主，而不是單讓企業牟利卻對社會缺乏長遠歸屬感。

此舉有類於新加坡的主權投資基金淡馬錫，但國際上並不是只有新加坡的孤例，不少有積累儲備的國家都建有主權投資基金來有戰略地運用所有的外匯和財政儲備。香港過往依賴英、美的金融機構來處理萬億元的儲備，一是回報低；二是風險高，完全被西方國際金融所操控，有損香港的利益，且在今天西方對華制裁的巨大風險下，大有機會一舉如俄羅斯、伊朗等被西方以政治理由凍結、霸佔。李家超政府這樣的破格改革，符合香港的金融安全和保衞儲備的要求。

不過，集中這麼多的儲備（現時還不知規模如何），投資管理是一個大問題，把持不定的話，仍然由西方國際金融機構和人才主導投資，便變作新瓶舊酒，達不到原設目標。這裏香港可以參考新加坡等的例子，也要考慮在新冷戰呼之欲出的國際環境的特別要求。

一是投資管理公司不是商業機構，只聽市場調節。公司的資產是社會的公共儲備，首要考慮是安全，不是利潤率，因而要着重長期效益，防範短期市場投資。投資還要帶有政治性，依從特區和國家的政治要求，不能賣國求利，捨本地、本國利益而依西方主導的市場利益，投資的監管便不能由市場人士自把自為，而要有清楚和足夠的政府政治監督。

二是風險的界定，便要加上西方可能制裁的風險，這個風險的傷害性大於一般的政治、體制、市場的風險。香港面對的投資風險體系便要重新制訂，也把重要次序修改，從中國的立場、國家安全、外國可能的制裁等因素來作主次重要風險的重新排序。三是投資的重心要考慮界外利益，不單止是項目利潤率。因此，在香港本地、內地，以及中國內地與香港的海外一帶一路戰略的投資項目，應優於西方發達國家的企業股票、政府債券，以此體現政府投資的社會性、政治性，而不是資本無根的利潤取向，施政報告提出的共同投資基金亦屬此類。

但香港的大問題是缺乏科技政策、產業政策，政府的投資便缺乏指引，路向不明，難定重要的主次利弊。