回歸後，「一國兩制」的貫徹落實和管治出現種種問題，與香港公務員體制和隊伍原封不動的直通特區政府有直接的關係，突出的表現在要讓香港公務員不要有一丁點政權變更的感覺，不要有「香港回歸中國」、「憲制地位由英而中」的感覺，要讓他們在思想上、工作上不能有一丁點不安和不適的感覺。據說，只有這樣才能保證平穩過渡、政權順利交接，才能人心穩、香港穩，才是貫徹落實「一國兩制」，才是「港人治港」。

當年中央這樣想、這樣做有其道理，也達到了平穩的目的。不過凡事有利有弊，隨着事物的發展和變化，利弊得失也會轉化，當年以原封不動實現的「利」會成為「港人治港」之弊，成為管治失衡製亂之弊。這個時候就不能一味死守「原封不動」，必須在政策上、管理上、制度上作調整，才能跟上形勢。先管治好公務員隊伍，方能使公務員隊伍、使「港人治港」管治好香港。

香港公務員學院院長郭蔭庶日前表示，香港公務員的普遍問題，是對國情認識不足，對國民身份不夠認同，這是歷史遺留下來的現實，因為英治時期刻意隱沒一些近代史，管治期間不希望市民的身份認同歸向中國；加上中國崛起，地緣政治壓制中國的發展，期間污染了很多香港人的心態，此時改變需要克服很大的困難，但如果不做，則肯定不會好轉。

是的，如果不做，肯定不會好轉，如果不好轉，香港公務員存在最根本性的問題——國家認同和效忠、站穩政治立場，就不會解決，香港的管治就會有根本的缺陷。如果有人帶着對國家的抗拒、對「一國兩制」的不滿，那麼，郭院長想要解決的整體公務員培訓重點是個人紀律、服務的心態、公務員應有的思想和理念，以及「搭順風車」混日子的問題，也不可能解決。

其實，香港公務員的這些政治思想問題，也不是單靠培訓能解決的，還需要當局具批判性的思想和意識形態清理。