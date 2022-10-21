中共二十大再次強調，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定，堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，決不承諾放棄使用武力，但是僅針對外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。對此，台灣有些所謂名嘴振振有詞地表示，台獨分子也是中國人，為何大陸不承諾放棄武力？

這未免太好笑了，台獨分子數典忘祖，從來不承認自己是中國人，如今為了讓大陸放棄武統，又硬說他們是中國人，這是甚麼邏輯？台獨分子願意承認自己是中國人嗎？大陸對台政策一向很明確，就是將廣大台灣同胞和少數台獨分子分開，軍事打擊目標只是台獨分子及其背後的國際反華勢力。這種政策一直沒有動搖，所以在經貿方面長期維持對台灣讓利，實在用心良苦。可惜事與願違，台灣被台獨勢力挾持，與大陸漸行漸遠，和平統一的希望愈來愈渺茫。為了不使台灣分裂出去，大陸當然不可能承諾放棄使用武力，台灣名嘴以台獨分子也是中國人為由討饒，可謂九唔搭八。

說到底，解決台灣問題的主動權掌握在大陸手上，何時動手如何動手，一切由大陸根據時機而定，台獨分子及其背後的美爹現在阻止不了，以後更阻止不了。美國中情局官員日前言之鑿鑿地說，中國國家主席習近平已下令解放軍，2027年前要具備武統台灣的能力。此消息從何而來不得而知，但大陸實現統一的決心和能力是毋庸置疑的，何時武統並非美國說了算。如果台獨勢力不是那麼囂張，大陸也許還可以等待，惟照目前的情形看，大陸正逐漸失去耐心，留給台灣的時間已經不多。

針對台灣問題，未來幾年將是最關鍵的時刻，美國必會加緊煽風點火。繼佩洛西竄訪台灣後，接着炮製《台灣政策法》，現在又說要與台灣聯合製造武器，美國的企圖很明顯，就是要挑起兩岸戰爭，以此消耗中國大陸，正如它利用俄烏戰爭消耗俄羅斯一樣。但美國顯然高估了自己，它根本沒有能力同時對付中俄兩國。解放軍不動手則已，一動手必然是雷霆萬鈞之力，不管美軍擁有多少航母，也只能成為海上活靶。老美聲稱大陸2027年就可以擁有武統台灣的能力，其實不用等那麼久，目前大陸就有這種能力，美國和台獨肆意玩火，終將自焚。