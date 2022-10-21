美國一直以霸主心態支配世界，對其他國家予取予求，連盟友都不放過。惟在中國崛起、世界趨向多極化的當下，這種霸主心態不但無法助其達成目的，反而令其他國家對美國愈來愈反感。

眾所周知，拜登7月曾訪問中東，試圖說服沙特阿拉伯增產，但包括俄羅斯在內的OPEC+早前卻宣布下月起每日大幅減產200萬桶石油。拜登老羞成怒下揚言要重新評估美國與沙特的關係，威脅沙特必須承擔後果。民主黨政客更直斥，沙特此舉是幫助俄羅斯侵略烏克蘭，呼籲華府凍結與沙特的合作，包括不再賣武器給沙特，甚至提出美國從沙特撤軍，以至推翻沙特王室。

講到底，全球燃油短缺推高售價，產油國也有自己的利益考慮，沙特為何要跟隨美國指揮棒起舞？美國做甚麼都是從自身利益出發，從不考慮別國利益，對於不聽話的國家，動輒祭出制裁大棒，再不然是各種威嚇，甚至發動政變以至斬首，唯我獨尊不得人心。過去大部分國家敢怒不敢言，但現在世界已在改變，尤其中國和平崛起，中東國家與中國走得愈來愈近，正是美國霸道專橫、自私自利、失道寡助的結果。

面對美國威嚇，沙特絕不退縮，一位王子回應美國說：「告訴任何挑戰這個國家和這個王國存在的人，我們所有人都是聖戰的產物，都是殉道者。」擺明不怕老美；阿聯酋外交部亦發聲明「完全支持」沙特關於OPEC+的減產決定，對老美不賣帳。美國威脅從沙特撤軍，以為這樣就會讓恐怖主義對沙特有機可乘，但美國同樣會失去中東最重要的戰略基地。講到底，世界所有亂事都是美國搞出來，最應被斬首、被推翻、被修理的不是別人，恰恰是美國這種野蠻的霸主心態。