由2019年反修例風波開始，香港運交華蓋，不少市民由昔日的自信，變成今日的自卑，愈來愈覺得自己的城市樣樣不如人，尤其是跟新加坡和深圳比較，更加認為香港正被對手逐漸拋離。

所謂「知不足而後能自反，知困而後能自強也」，香港人能保持自省心態，未嘗不是好事。在很多人眼中，新加坡政治清明、經濟繁盛，是世界的模範城市；深圳更是全中國發展最快的地方，有經濟學者甚至預言，明日的深圳將會成為今日的紐約。港人念念不忘要與獅城和深圳競賽，證明港人力求上進、見賢思齊的心並無老去。相反，假如有一天，香港人變得自甘墮後，覺得本城的發展可以勝過印度的孟買或者柬埔寨的金邊，已經於願足矣；若然如此，那才反映出香港人心已死，這個城市便再無希望了。

香港人要想重拾昔日光輝，再次擔當亞洲城市的領頭羊，相信不是難事，但首先要調整自己的心態。一個城市要發展得好，當地人一定要熱愛家園。2019年是香港遭逢大變的日子，當年筆者恰巧走訪了內地幾個大城市，包括上海、深圳、南京、蘇州和西安，後三者都不屬於最發達的地區，社會發展有很多地方遠不如香港，然而我默默在走動，也默默地觀察，發覺內地居民有一個很大的特質，就是普遍都很熱愛自己的城市。上海人固然跟你說上海的驕傲，西安人也會喋喋不休，向你數說他們城市的不凡之處。

今日的港人喜歡抱怨本城這裏那裏不如新加坡，但身處相對落後的蘇州和西安，我卻很少聽到當地人在埋怨自己的城市不如香港。社會發展需要正能量，而正能量永遠不會來自於怨氣，願與所有香港人共勉之！