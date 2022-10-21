美國太空探索技術公司SpaceX創辦人馬斯克，早前表示公司已花費8,000萬美元維持烏克蘭的星鏈網絡服務，預計到今年底費用將超過一億美元，公司無法無限期資助。畢竟，以烏耗俄是場「銷金War」，當美國陸續出現援烏難頂的肉赤反思，和平才有機會漸露曙光。

馬斯克貴為全球首富，財富約2,085億美元，SpaceX月花近2,000萬美元來維持星鏈衞星系統，以助烏克蘭政府及軍隊作為關鍵通訊工具，款額對首富而言不過是九牛一毛。然而，馬斯克說過「我雖然樂觀，但也很務實」，烏國政府沒有得人恩果千年記，反而語帶不敬，令首富感氣頂，那就當然是反思是否需要繼續貼錢買難受了。

烏克蘭政府近來的態度真可以用「又要窮又要做老闆」來形容，不但霍士新聞主播開腔批評烏國總統澤連斯基，「一個着T恤傲慢的外國人，怎可以不斷向我們要錢？」烏國駐德國大使梅爾尼克早前就着馬斯克提出緩和俄烏戰事的4點和平建議，包括承認俄羅斯對克里米亞的主權、讓烏克蘭維持中立等，明明可以回應一句「中立？不了」即可，卻偏要叫馬斯克「滾開」，此事連馬斯克在談論星鏈服務的貼文中亦被提及，並形容自己只是聽從相關建議，可見其對烏國政府存在一定程度的不滿。

雖然事件擾攘一番之後，馬斯克已撤回請求國防部資助的想法，縱然報道指馬斯克稱公司未有收到國防部資金，但這種轉軚背後必然是已經傾偈摸底。馬斯克心意逆轉，美國民眾則未必，民調顯示，隨着俄烏戰爭無了期的打下去，加上擔心演變成核戰，民眾對政府向烏方無休止的軍事支援已感厭倦，冀以外交方式結束戰事，失道寡助的山姆大叔是時候思考要怎樣帶風向了。