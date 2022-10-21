香港多年來面對迫切而嚴峻的廢塑膠問題。為減低棄置量，政府2009年推出首階段膠袋徵費，並在2015年把計劃擴展至整個零售業界。2015年全面實施膠袋徵費後，膠袋使用量一度下跌25%，惟其後幾年膠袋棄置量有回升趨勢，至2020年，每年棄置量仍達41.8億個。

立法會日前通過提高塑膠購物袋徵費的決議案，把膠袋徵費由五毫調高至一元，並收緊豁免範圍，包括取消豁免冷凍食品膠袋收費等，新議案將於今年底實施。筆者對提高徵費金額表示歡迎。有建議提出徵費提高至兩元或更有效，惟調整幅度需考慮多方因素，鑑於現時整體經濟環境仍然較差，或加重基層市民的負擔。再者，徵費所得金額由商戶保留，間接變成大型商戶的暴利。

膠袋徵費的重點應旨在減少市民索取膠袋的意欲，達到源頭減塑，「一味靠罰錢」治標不治本，加上「罰金」亦不會用於政府推動環保的用途，想從根本解決問題，政府應加強宣傳和教育，在不同層面全面推廣「走塑」文化，改變市民習慣。

保護環境、減廢減塑是每個人的責任，全球175個國家的代表已於今年3月在聯合國環境大會上達成協議，將開始草擬一項全球性協定以解決嚴峻的塑膠污染問題。是次徵費提高議案，以及日前政府建議提前首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品安排，很大程度上推動本港環保發展，跟上世界減廢步伐。筆者期望在推動走塑時間表的同時，當局亦要加強可降解塑膠產品的管制，並積極推動研發本地生產替代品，加快推出高效新替代產品及優化回收配套，配合低碳轉型及加強環保，讓低碳綠色科研基金用得其所，合力建設更清潔和綠色的香港。