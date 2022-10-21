最近有京官在二十大分組討論大會指出，「修例風波導致香港局勢一度出現回歸以來最為嚴峻的局面」，中央採取一系列標本兼治舉措，「有力打擊反中亂港亂澳勢力，一舉終結香港維護國家安全『不設防』的歷史，推進香港進入由亂到治走向由治及興的新階段」。

「不設防」的描述是何等形象，又是何等深刻的自我反省啊！也是迄今為止，最高層次的自我檢討25年回歸治理失誤的官話。香港特區的高官和議員們「學嘢啦」！不要文過飾非，只愛講順耳話、恭維語，對香港管治的不足和失誤，缺乏實事求是的自我檢討、自我改進的熱血與精神和對敵鬥爭的意識及動力。

最近有新加坡官員牙痕痕地說，香港已從「國際」的國際城市變為中國的國際城市，不經意地踢爆以美英為首的「新八國聯軍」為何要千方百計打10年代理人戰爭，就是要把香港變成所謂「國際」的國際城市，而不是「一國兩制、港人治港」的香港特別行政區。新加坡官員的坦率自供狀，對照出香港官員嚴重缺乏對敵鬥爭觀念和國際視野，還長期自我禁閉，生活在「政治中立」的英治時期留下的魔咒之中，缺乏守土意識，沒有效忠國家氣節，更遑論時時處處主動維護國家安全，自覺保衞祖國南大門香港。

其實香港豈止「不設防」，簡直是「嫁女貼大床」！君不忘，林鄭政府一上台，未經公開諮詢便增撥50億元教育經費討好反中亂港勢力；君更不忘，香港被世紀黑色暴亂空前破壞下，林鄭還厚顏說是「社會事件」，特設對話專員安排與黑暴對話；君絕對不能忘，林鄭政府花千多萬元做「社會事件」的研究報告，為黑暴卸責，搞政治化妝。「貼大床」賣港也貼得肉酸核突，令人作嘔！