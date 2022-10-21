歐美諸國備受經濟不振、通脹騰飛之苦！英國國家統計局日前公布，當地9月份通脹按年升10.1%，與7月所創嘅40年新高看齊。英國新任財相侯俊偉於數據公布後，強調政府將優先幫助最脆弱嘅社群，然而說易行難，若政府未能控制不斷攀升嘅能源成本，通脹或會在明年4月飆升至12%，屆時人民生活真係苦過弟弟矣！

呢！法國日前有超過10萬名運輸工人、教師和醫護人員大罷工，抗議高通脹和要求加薪，巴黎亂成一鍋粥！部分示威者打破百貨公司櫥窗，警民爆發衝突。喺全國罷工下，部分列車服務取消，唔少核反應堆受影響，罷工若持續，法國今個冬天面臨電力短缺風險將增加。俄烏戰事看來仍會繼續，能源短缺只會令歐洲各國今個冬天特別冷！

美國將於下月8日進行中期選舉，今次選舉可以話係總統拜登嘅中期試，年近80歲嘅拜登，給人力不從心嘅感覺，譬如任內頻頻講錯嘢、認錯人，登機亦仆親，不過佢早前仍暗示有意角逐連任。今次「中期試」若民主黨保得住參眾兩院控制權，猶如為佢打雞血，必定揼心口宣告尋求連任！

之不過，最新民調顯示拜登嘅支持度只有四成，繼續於低位徘徊。據悉，約三分之一受訪者認為國家當前最大危機係經濟問題。多名專家估計民主黨經歷中期選舉後，仍可保住參議院多數優勢，卻可能失去眾議院控制權，或成為跛腳鴨政府。有論者指出，美國長期陷入暮氣沉沉嘅老人政治，嚴重缺乏能擔大任嘅後起之秀。老朽認為，既然「蜀中無大將」，若然拜登係「老驥伏櫪，志在千里」，就咪做咁多架樑以及援烏制俄，無底深潭咁捐輸烏克蘭。相反，將啲錢用於美國國民，振興經濟，兩年後嘅總統選舉說不定可以連任，再做4年！