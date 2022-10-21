筆者曾多次警告，隨着港人出生率下降及內地年輕新移民減少，香港的勞動力不足及人口老化問題將日趨嚴重，歷時3年的疫情及全球多國的競爭，更令香港的人才流失問題進一步惡化。在早前的新任特首首場立法會答問大會，筆者就批評當局過去在有關方面欠缺積極，要求新一屆政府提出更進取、全面的人才及人口政策，加大力度為特區吸引、挽留和培育更多各方各面人才。

新一屆政府日前發表首份施政報告，明確提出了「搶企業」、「搶人才」的政策目標，並將實施7項「招商引資引才」措施，包括在財政司司長及政務司司長之下分別成立「引進重點企業辦公室」和「人才服務窗口」，專責統籌招攬內地和海外企業與人才的工作；在各個駐內及駐外經貿辦設立「招商引才專組」；成立300億元「共同投資基金」；推出「高端人才通行證計劃」和優化現有的各項輸入人才計劃；以及放寬外來人才在港置業的稅務安排等。

上述招商引才措施無疑都比過往做法積極，當中吸納了筆者在今年施政報告建議書提出的部分建議，整體值得支持。然而，報告在人口政策尤其是鼓勵生育方面幾乎是交了白卷，在挽留現有人才、加強培育本地人才、促進退休人士、長者及婦女重投勞動市場方面亦着墨不多，令筆者及不少業界人士失望，質疑政府看待人才和企業有「貪新忘舊」、「重外來、輕本地」之嫌。

以筆者熟悉的建造業及物業管理業界為例，兩者近年都面對日趨嚴重的人手不足及從業員老化，影響行業發展和服務質素。其中建造業不僅基層建築工人短缺，中上層的專業及技術人員也供不應求，難以配合政府的「提速、提效、提量」建屋和「北部都會區」發展計劃。施政報告對物管業的人手問題隻字不提，對建造業亦似乎只集中研究輸入基層工人，對業界提出的增加建測規園大專院校學額、資助私人企業培訓及改革政府招標制度等都未有正面回應。

此外，即使是吸引外來人才的措施，也有不少人認為力度不足，難以跟新加坡及英國的相關計劃競爭。眾所周知，香港住得細又住得貴，乃部分內地及海外人才不願來港或留港發展的原因之一。報告提出容許合資格的外來人士，在取得香港永久居民資格、即是一般指居港滿7年之後，從政府退回在購置物業時較本地人多付的買家印花稅，表面上回應了有關問題，但實際效果卻成疑。

須知大部分境外人才來港初期會先選擇租樓暫住，待工作情況穩定及適應生活環境後才考慮置業定居。尤其在現時香港樓價有回落迹象之際，有甚麼人會為了7年後的退稅而遠道來港呢？報告提到會在科學園興建新一座「創新斗室」，但只供創科專才租住。難怪有部分業界人士會質疑，政府眼中的「高端人才」，彷彿就只有金融服務和創新科技業了！