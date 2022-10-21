世界視線：社會崩潰非宿命　推動創造阻破壞

1972年，美國麻省理工學院一批學者收集不同資料研究世界發展趨勢，得到的結論是21世紀中葉之前，全球會走向崩潰，研究分四個層面，包括政治、社會、環境及經濟。

事實上，若我們回顧歷史，第一次及第二次世界大戰這政治全面衝突，帶來歐洲的沒落及美國霸權的興起。二次大戰後，美國社會吸納各方人才，國力強盛，也是全球大國中受最少破壞的地方，經濟生產佔全球近半，擁有世界四分之三的黃金，至今美元還是全球最重要的交易貨幣。

然而，如今美國生產不及全球四分之一，不單止無法帶動經濟繁榮，還以霸權搗毀自由貿易及全球化，國內六成人口生活全依賴每周入息，當中的四成生活在最低工資或之下的水平，就是走向社會崩潰邊緣的例子。

畢馬威集團（KPMG）旗下一個頂級分析家Gaya Herrington跟進上述研究，特別透過人口、工業產出、食物生產、資源作指標，推論2040年全球有走向崩潰的傾向。

最影響全球發展的因素有資源短缺，特別是化石能源、金屬重要資源都不可再生及回收有局限，土地不足及應用失當，生產技術欠缺大突破釀成地球持續增加污染及氣候變化。人口方面，高度發展國家嚴重老化影響產出，發展中國家人口增加太快以致農產不足造成貧困及饑荒。不過，社會崩潰的結論並不代表世界末日，而是就如今天小市民生活的衞生、房屋及食品安全比200年前的貴族還好，但十幾年後不少人就不單止無法期望再有環境及生活質素的改善，甚至要接受更大的國家及市民之間的衝突。

全球社會的確是要面對上述這些對發展不利的因素，還有新冠肺炎疫情、二戰以來最大規模的俄烏戰爭、比冷戰更嚴重的經濟制裁及保護主義。但一切不是宿命論。

資源及環境是給人們局限，也更喚醒人們不要低估人類的破壞力及創造力，要遏止破壞力以及提升創造力，使大家共同公平享有社會的一切，而不是互相爭奪、排斥及剝削。就如新冠疫情蔓延，各國應該分配共用而不是搶奪防疫抗疫的資源，有誰想到印度在帶頭大力發展噴劑疫苗推廣惠及世界？如今能源危機及貨品供應失衡，本來就是霸權主義的不道德政治惡行，在加深整體社會的崩潰。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻