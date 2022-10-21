娛圈單打：港姐小花有表現　美麗戰場見真章

股神巴菲特金句：「潮水退去，就知誰人無穿褲子。」在娛樂圈也是一樣，有冇演技，一套劇集便見真章。正在熱播的《美麗戰場》已進入戲肉，繼蔣家旻首演反派率先彈出後，港姐冠軍陳曉華飾演的「戀愛腦」空姐，日前一場捉姦在床復遭渣男狂摑十幾巴的戲份，聲淚俱下，我見猶憐，贏得網民激讚，成為第二位在劇中跑出的小花。

整場戲陳曉華演得非常投入，明知男友當自己是地底泥還苦苦哀求，最後更換來男友毒打，她坦言，「原來當你擘大對眼，望住一個熟悉嘅面孔傷害你，會心痛到唔知道身體發生緊咩事。」事後雙頰更被摑至紅腫，顯見下了不少苦功。以一個選美出身、沒有受過正規戲劇訓練的新人來說，演出能夠打動觀眾，殊不簡單。

同樣是港姐出身的劉佩玥，也有不俗表現。她在劇中演一個粗枝大葉卻講義氣的記者妹，獲林盛斌飾演的霸道總裁力追，竟意外地成為網民最喜愛的CP，被推舉為劇中最好睇的感情線。劉佩玥過去多演甜心女神角色，今次一反常態做男仔頭，帶來新鮮感，反而得到觀眾喜愛。

正所謂，有比較便有傷害。女主角陳瀅得到眾星拱月，表現卻始終未如理想，早前才遭內地網民炮轟為「瞪眼演技」。演技需要生活歷練來提升，陳瀅人生一帆風順，入行後更是機會不斷，實在難以處理較複雜的角色。何況其飾演的阿寶被描繪成美若天仙，所向披靡，陳瀅美則美矣，但肯定未去到那種程度，令說服力大減。阿寶若由全盛期的張栢芝來演，肯定有截然不同的效果。