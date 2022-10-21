功夫茶：棄保潛逃視等閒　惡貫滿盈免受難

屎塔蓋笠頭嘅本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，人衰口臭，呢條屎坑蟲一身都係罪，行出街都污染市容。「白楊多悲風，蕭蕭愁殺人」，古時呢種天氣正係秋決死囚之時，好似上海仔呢啲咁嘅趴街，惡貫滿盈及洗黑錢，又不顧江湖道義，即使冇被秋決，都應該係「獵狗終須山上喪」，有乜可能早前喺疫情嚴峻時仲犯聚播毒，口水亂噴吹蠟燭慶生吖！係天冇眼定係法律有漏洞？

呢，「上海仔」郭永鴻無視法紀，兩度棄保潛逃，條友涉嫌喺2007年至2012年間清洗逾億元懷疑黑錢，喺2017年被警方拘捕，獲准以20萬元保釋，原需喺2018年4月到警署報到，但佢無現身，只由律師代表向警方發信，聲稱喺泰國中風，但被拍得在外地風流快活，身處柬埔寨一賭場滿場飛。警方及後發現條友提交嘅「醫生紙」係流料，唔接納佢冇向警方報到嘅理由，沒收其保釋金並發通緝令。

另外一單，呢條屎坑蟲涉嫌串謀刑事恐嚇、串謀蓄意傷人及串謀勒索，於2016年由泰國返港時喺機場被O記拘捕，獲准以5萬元保釋，惟案件延至2018年仍未檢控。同年5月15日佢須就事件到警署續保，惟佢並無出現，警方再次發出通緝令及充公其保釋金。

各位，一個一身係罪嘅黑幫和勝和前坐館，喺現行警察保釋下完全冇阻嚇力，有別於法庭保釋，一旦違反保釋條件者，屬於藐視法庭，可被檢控，法庭亦有權發出拘捕令將其拘捕，重新考慮是否予以保釋。如今條屎坑蟲違反警察保釋竟然乜事都冇，淨係充公雞碎咁多保釋金，而且一次比一次少！阿哥，難怪上海仔「藐視差佬」，直頭當差佬死嘅啦！兩次棄保潛逃毛都冇甩條。咁講啦，即使第一次棄保當係疏忽，咁第二次棄保就應該重罰啦，否則人人有樣學樣，罪案纍纍一於走咗佬先，傾掂數先返嚟未遲！

呢！2020年底上海仔稱確診新冠肺炎，成個打壞，面青口唇白，行步路上樓梯都仆街。佢潦倒返港，即涉兩項串謀傷人、一項串謀刑事毀壞及一項刑事誹謗罪等被捕，惟警方無即時採取禁閉手段以防佢再潛逃，反而一再讓條屎坑蟲續保。

嗱！港府經常標榜法治係我哋嘅「核心價值」並引以為傲！作為一個普通市民卻𢱑晒頭，點解作惡多端、視法律如無物嘅上海仔，一而再咁喺警察保釋下棄保離境，即使條屎坑蟲其後落難返嚟，警方不但無動於衷，反而容許佢繼續保釋逍遙法外？去年10月甚至因上任律政司指證據不足，上海仔竟無條件獲「放生」，喂！條契弟罪行罄竹難書，上任律政司發雞盲乎？難怪社會有聲音質疑條屎坑蟲或是受到「雙安保護傘」及「司法保護傘」庇蔭。咁搞法，武官治港如何說好香港故事？