產評：港股無力百花殘　經濟前景甚艱難

眨眼尚有兩個多月就過年，今年的年關是百分之百難過！作為經濟晴雨表的港股，由年頭跌到年尾，至今總市值已削近半，累計蒸發逾13萬億元，大概就相等於去年香港本地生產總值（GDP）的4.6倍。港股資產大貶值，蒸發巨量財富，後遺症必然是打擊投資與消費，令疫後經濟復甦舉步維艱。

更慘是港府振興經濟無方，眼見關乎百業興旺的樓市高危，繼續袖手旁觀，忠言逆耳；加上兩地通關無期，香港防疫與國際脫軌，本地消費與國際商貿與金融皆難全面復甦；而人民幣續貶值，在港上市的中國資產價格承壓，致令港股與香港經濟景氣皆墮無底深潭。

經濟有周期，資產價格亦然。本來股市如潮水，漲退有時，只要確保市場運作正常，自會在波動中重新找到平衡點，漸漸又再重納正軌。可如今港股的問題複雜，一則本地市場景氣持續受防疫的限制，移民潮讓人才與錢財都不斷「失血」；另一方面，佔港股市值比重達六、七成的中資股光環盡失，科技股王變成「落水狗」，股價創逾5年新低，外資沽盤源源不絕，業務經營又備受內地的嚴格監管打壓。昔日支撐升市的權重股，如今變成拖累大市的禍首。眼前港股低處未算低，一片「百花俱殘」的景況，又豈非無因？

本來港元與美元掛鈎，美元強勢，港元資產本不失吸引力。偏偏今年以來香港不斷走資，地緣政治風險與港美息差變化固然有影響，但更大的因素，莫過於美元強勢下，人民幣持續貶值，大部分以人民幣作為主要收入貨幣的中資股，盈利要相應打折；加上內地堅持「動態清零」政策，經濟遲遲未能恢復正常運作，而中美博弈下掀起的制裁風暴，企業盈利必然要為這些因素付出沉重代價。佔港股大比重的中資股多災多難，港股又怎會有運行？

香港經濟若能站穩住腳，港股都不至於會變「地底泥」。可疫情已讓不少本地企業老本「清零」；最新不徹底的放寬防疫措施，又變相鼓勵港人外遊，令第四季的零售消費旺季蒙上重大陰影。更攞命的是眼見樓市響警，港府仍不肯撤回針對樓市的過時財政措施（辣招稅），樓市供需被長期扭曲，在跌市之初無法起到應有的緩衝作用，到跌勢形成，樓價拾級而下，屆時市場信心盡失，後知後覺的港府才夢醒要「撤辣」，恐怕難力挽狂瀾。樓市一冧，港股再上演「高台跳水」，絕非天方夜譚。

股、樓既是香港人的主要資產，也是本港經濟的兩大命脈，如今都已先後響警。論金融，中國因素非香港可以控制，兩地一日通關無期，金融互聯互通都繼續大打折扣，而且強美元下推動人民幣國際化如逆水行舟，說好了金融榮景，只怕繼續兌現無期，加上樓市欲墜，這一刻任由港府如何落力唱好香港故事，誰願拿真金白銀投資香港接火棒？

港府每事作繭自縛，經濟一病不起，市面秋景淒涼，而迎面而來只怕冬風無情，百業更殘！如此這般作為，試問香港就連基本步履也不穩，港府可以憑甚麼向外吸錢搶人？