正論：簡約公屋難紓壓　完善房策須撤辣

特首李家超上任後首份《施政報告》前日如期出爐，惟市場預期的樓市減辣甚或撤辣措施，未有出現，令普羅大眾大失所望。誠然，報告中房策部分着墨甚多，足見解決房屋難題，未來仍是港府施政的重中之重；然而，內容了無新意，部分措施更予人「舊酒新瓶」之感，實難讓市民安枕。一夜過後，李家超昨日如約登上大氣電波時，聽眾一面倒埋怨，金句連連，充分反映了市民對《施政報告》的不滿；奈何港府固執己見，難道不怕動搖港人對新一屆政府管治的信心？

新一份《施政報告》中，最大亮點的房屋政策，當數李家超提出在未來5年內興建3萬伙「簡約公屋」。惟坊間普遍認為與過渡性房屋差異不多，甚至有行徙置區回頭路、濫竽充數之嫌，尤其是簡約公屋將以集裝箱組裝合成法興建。雖然至今未見實物或設計圖，惟輿論普遍認為，簡約公屋的構造，或與本港現有的社區隔離設施分別不大，自然有所顧慮。畢竟現有社區隔離設施的設計，屢屢遭人詬病，唯一優點也只有「興建速度快」一項，與舒適、安居樂業等字眼全然沾不上邊。隔離數天，仍可將就；一住數年，誰能忍受？

誠然，簡約公屋始終是過渡性質，旨在短期內大幅縮短公屋輪候時間，同時為港府興建公屋爭取時間，興建速度自然比起質素來得重要；然而，簡約公屋能否取得成功，仍取決於港府，能否實現未年10年內建成36萬個公屋單位這一目標。前事歷歷在目，幾乎每屆政府提出的目標建屋量，往往都是畫餅充飢，最終均未能達成；假如今次目標也是另一張「大餅」，市民屈就簡約公屋5年後，仍被迫搬回劏房，只會感到被官員忽悠，怒氣自然倍增！

事實上，即便36萬個公屋單位如約而至，港府也只是解決了一部分人的房屋需求，受惠的主要是基層，對於不符合公屋輪候資格的夾心階層，乃至中產來說，置業依然是遙不可及的目標，這也是坊間對《施政報告》最為失望的地方。比起如何縮短公屋輪候時間，報告中關於增加居屋及私樓供應、推動二手樓流轉等方面，篇幅相對較少，主要措施僅有重推私人參建資助房屋、壓縮造地程序、增加土地供應等，幾乎隻字不提樓市撤辣。

港府12年前推出樓市辣招，目的是打壓炒風、壓抑樓價，惟往後樓價一再破頂，足見辣招在樓市暢旺時收效甚微。如今樓市已有調整，市場普遍認為再無炒家，辣招只會減慢二手樓流轉，從而減少供應；早在《施政報告》發表前，民間已有大量聲音，呼籲港府減辣，甚至全面撤銷辣招。奈何港府未有從善如流，樓市減辣措施只針對海外人才，港人一無所得。於是乎，在昨日的電台節目中，大量市民向特首抱怨，更是促請港府要懷「父母心」，體恤港人之苦；可惜的是，回應市民訴求時，李家超只堅持辣招仍有存在價值，卻未有說出價值何在。

更令人無奈的是，特首既然把樓市減辣措施，視作搶奪海外人才的「殺招」；為何又看不出樓市減辣，一定程度上亦有助於挽留本地人才呢？如此厚此薄彼，不招民怨嗎？有聽眾直斥，「苛政猛於虎」才是本港流失人才的主因，足見民間智慧，遠在官員之上；除了與世界脫節的防疫措施，難道如今仍維持樓市辣招，就不算苛政嗎？若非苛政，港府何故又認為針對海外人才減辣，能夠搶奪人才呢？

本港樓市現時一沉不起，買樓即變負資產的慘況比比皆是，不少中產身家大縮水，港府堅持以辣招妨礙二手樓流轉，難道就不會堅定中產「止蝕離場」的決心嗎？更何況，縱然樓價節節下跌，仍非夾心階層所能負擔，港府不撤辣，最終只會兩頭不到岸！要穩定樓市，同時協助港人一圓置業夢，只有「增加供應」一途，辣招根本已無存在價值！