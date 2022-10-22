娛圈單打：笑顏女王難自愈　離世兩年歸塵土

有「笑顏女王」之稱的治愈系日本女星竹內結子，2020年9月驚傳在東京寓所自殺身亡，終年40歲。遺下新婚丈夫中林大樹、未滿周歲的次子，以及與前夫中村獅童所生的長子，舉國震驚。話說結子過身後一直沒有入土為安，皆因丈夫無法割捨對結子的思念，將骨灰存放家中。事隔兩年，終於傳來中林大樹走出喪妻傷痛的消息，低調地將結子的骨灰安葬。

說起竹內結子，實在令人無限唏噓。她有着世上最溫婉的笑容，治愈着觀眾的心，詎料「能醫不自醫」，沒有留下片言隻字便結束一生。2002年的《午餐女王》，是她首次擔綱「月九劇」的女主角，結子捧着蛋包飯一臉幸福的模樣，至今仍歷歷在目。當時誰會想到，笑顏女王竟會用如此極端的方式告別世界？

到了2004年，搭檔日劇天王木村拓哉，《冰之驕子》創下28%的高收視率，主題曲《I Was Born To Love You》唱到街知巷聞，結子的溫柔撫慰了木村拓哉受傷的心；同年，結子與前夫中村獅童邂逅。在《藉着雨點說愛你》中，中村獅童飾演憨厚深情的帶子鰥夫，對結子飾演的亡妻矢志不渝。可能入戲太深，二人很快便墮入愛河，更奉子閃婚，奈何獅童在婚後原形畢露，頻頻出軌，結子癡心錯付，翌年離婚，兒子則由她獨力撫養。

結子曾經透露，藝能界可以取替她的女演員實在太多，令她感到害怕，壓力之大可想而知。自古紅顏多薄命，日本女人不易為，結子至今仍是影迷心中的痛。