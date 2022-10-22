正論：南亞毒瘤掀腥風　治安敗壞怎留人

特首李家超剛發表任內首份《施政報告》，正當社會仍在議論紛紛之際，南亞假難民則繼續在特區興風作浪。昨日凌晨近3時，元朗錦田公路上演驚心動魄的南亞漢行兇斬人一幕，血肉橫飛，刀刀攞命。事實上，涉及南亞假難民的刑事罪案無日無之，不是你劈我、我劈你，就是打劫珠寶行，再不然是販毒爭地盤，香港永無寧日，儼然罪惡之城。奈何高官視而不見，《施政報告》固然無提出改善治安之策，警方對假難民作惡更是束手無策。

本報獨家直擊上述驚險一幕。但見一輛黑色法拉利被迎頭駛至的白色私家車猛撞，未幾白色私家車即跳出6名身穿黑衣手持牛肉刀的南亞漢，向黑色私家車的司機和乘客揮刀狂斬，兇徒得逞後跳上兩輛接應私家車往錦田方向逃之夭夭，法拉利上其中一名男子負傷報警。據悉，今次事件又涉黑幫仇殺，其中一名傷者為黑幫小頭目，疑「過底」另一黑幫而招致殺身之禍。而警方亦一如過往，只截獲涉案車輛，未有涉案南亞漢落網。

這些年，香港淪為罪案淵藪，街頭斬人幾乎日日發生，而且差不多全部涉及黑幫和南亞假難民。正如本報多次指出，假難民以「免遣返聲請」等司法程序作為滯港護身符，他們膽正命平，為搵快錢與本地黑幫一拍即合，成為黑幫打手，作奸犯科、打家劫舍、仇殺械鬥、製毒販毒全部有他們的身影，堪稱無惡不作。數字顯示，去年有929名擔保外釋非華裔人士因干犯刑事罪行而被捕，絕大部分為聲請人，單計今年首4個月，已有728名非華裔人士因干犯刑事罪行被捕，當中186人持「行街紙」。不難估計，今次作案必然跟假難民有關。

新政府被形容為「武官治港」，惟7月上任至今，街頭血案層出不窮，治安急劇惡化。油麻地南亞幫劈友廝殺；印度漢遭南亞幫行刑式齊口斬斷左掌；南亞漢假扮豪客在尖沙咀一間珠寶店掠去2,000萬元翡翠頸鏈；元朗金行遭南亞兵團劫去百萬金飾，凡此種種，不勝枚舉。至於今年6月發生的中環槍擊案，槍手及兇槍至今仍是石沉大海。特區治安敗壞，市民人心惶惶，打開門做生意的固然擔心被南亞兵團洗劫，好人好姐夜闌人靜走在街頭，同樣擔心遭南亞匪光顧。可以毫不誇張地說，現在每晚10點過後，旺區水盡鵝飛，除了與嚴苛的防疫措施有關，與南亞假難民肆虐亦不無關係，試想想，市民一旦遇到他們劈友殺錯良民，豈非冤哉枉也？市民足不出戶，經濟怎麼可能有起色？香江淪為危城，外資和商界豈會放心投資？可見假難民之亂一環扣一環，治安不靖對經濟打擊極大。

治亂港，用重典。本報為民喉舌，是全港最早敦促港府退出聯合國《禁止酷刑公約》、將假難民即捕即解，或最低限度重設禁閉式難民營的傳媒機構，無非希望還市民一個安全香港。可惜高官置若罔聞，不但對假難民笑面相迎，用於供養假難民的開支更是有增無減。港府在過去8個財政年度已耗用72.7億元巨額公帑養肥治安毒瘤，預算一年比一年增加，還不斷加開相關職位專門「服侍」假難民。對假難民仁慈，即是對香港人殘忍。同一筆錢要是用於扶貧安老，本港長者豈會老無所依？

有識之士一再提醒，港府再不對症下藥刮骨療毒，治安毒瘤必然侵蝕全身，吞噬整個香港，香港玩完矣！無奈特區政府一直把頭埋在沙堆，拒絕正視問題，遑論認真打擊有關罪行。警方面對「千人一面」的假難民，年年過億元的「線人費」毫無用武之地，事前既收不到風聲，事後亦多數拉不到人，破案率低下，黑幫繼續橫行，市民早已忍無可忍。本報民調顯示，逾九成受訪者怒斥港府大慷納稅人之慨養癰遺患，任由香江墮落，究竟高官何時才會瞓醒，看一看香港已經血流成河？究竟高官何時才肯睜眼，將香港由病貓變回醒獅？

說來實在唏噓。近年移民潮愈演愈烈，香港人「走夾唔抖」，港府亦不得不承認這兩年流失了14萬勞動人口。當一個城市不再宜居宜商，當市民和商界日日提心吊膽，這個城市還有甚麼條件留住人才？港人用腳投票又何足為奇？李家超言必稱「搶人才」，很明顯，真正的國際人才搶不到，引來只有這些以怨報德的「南亞專才」，寧不悲乎！