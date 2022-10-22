功夫茶：免針紙繼續有效　恃官大一輸到底

黃河尚有澄清日，豈可人無得運時？呢，有「長洲覆核王」之稱嘅郭卓堅，常予人麻煩友甚至「攪屎棍」印象，銷聲匿迹一輪嘅佢，喺本月初入稟高院，就政府不接納早前被捕嘅7名西醫發出約二萬張「免針紙」一事申請司法覆核。結果勝訴！

有關案件日前喺高院原訟庭審訊，尋日法官高浩文宣判，裁定郭卓堅勝訴，政府一方需支付訟費。未裁決時，一般人或許會覺得「官大一級壓死人」，之但係贏嘅係覆核王，仲唔係有運？郭喺庭外知悉勝訴，高興到舉V字手勢及判詞拍照，形容係「公義可以伸張到，香港仍是法治之都」，佢仲話簽發免針紙嘅都係合法醫生，如果免針紙有問題，唔應該係盧寵茂話有就有，而係應該由醫務委員會去調查！

衰鬼！「長洲覆核王」今趟頭腦又幾清晰喎！嗱！政府首席醫生都承認，部分免針紙或屬真確；代表郭卓堅嘅資深大律師，亦指政府未有試圖逐張免針紙作驗證嘅情況下，便「一刀切」咁廢除所有免針紙。阿哥，潛台詞即係政府喺呢單嘢確實有點鹵莽，或者係疏忽吧！局長憑一句「合理懷疑」就喺未舉證之下，單方面宣布免針紙失效？香港係法治之區，怎可以恃官大就大石壓死蟹？

答辯方就指本港處於公共衞生嘅緊急情況，為咗保障公眾健康，局長可以行使較為廣泛嘅相關權力，就疫苗通行證等作出相關指示。嗱！有道是「權力係強烈嘅催情劑」，一旦亂用，會出事㗎；又有哲學家指出，「即便佔據世界上最高的王位，我們也依然坐在自己的屁股上」。在上嘅執行政策，都唔可以一句「保障公眾健康」就以為大地在我腳下，可以為所欲為，更何況一刀切廢除所有免針紙，對真正有需要依靠呢啲免針紙「安心出行」嘅市民公平嗎？今趟「長洲覆核王」又做咗「人民英雄」，而政府一輸到底，點講都有啲咎由自取。

功夫茶並非事後孔明，一早已指出政府喺程序上係錯錯錯！開免針紙有冇違規，應由醫委會評斷，一如醫死人判醫生有冇專業失德，是否要永久釘牌。呢，依家高院法官嘅判詞，好明顯就係因為政府越俎代庖，做埋醫委會嗰份，先至引來法律爭議！依家政府敗訴，盧局長話忙於介紹《施政報告》內容，未有機會詳細了解判決嘅情況，會與律政司研究判詞後先正式回應喎！當然，政府可以上訴，亦可以「再修例」賦予局長權力，由於「599L章」可由特首會同行政會議修改。功夫茶就覺得與其鐵腕谷針，贏得「苛政猛於虎」之民怨，政府不如回頭是岸，唔好再輸打贏要，索性取消「疫苗通」，真正解民之憂，才可稱得上執政為民，令大家睇到綠色新希望！