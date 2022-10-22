產評：全球經濟陷煎熬　華須深耕拓出路

全球經濟陰霾不散，甚至將於明年在歐美經濟衰退之下，迎來大蕭條的開端。說到底就是拜美國去年誤判物價走勢所致，白宮更圖將禍水轉嫁，藉美元霸權收割全球，反正世界愈亂，美元愈強。可經歷中美博弈、新冠疫情與俄烏戰爭，世界已不再一樣。美國推動「脫鈎」，無法阻止中國經濟發展；供應鏈如何「斷鏈」重組，說到底不可能脫離作為全球第一大貿易國與消費國的中國市場。缺少中國的發展，全球經濟受西方禍水傷害更深。如今資金都在觀望中國何時按下「重啟」模式，為全球經濟擺脫衰退及重塑新全球化發展模式提供出路。

新冠疫情自2020年爆發至今已近3年，疫情的殺傷力已大降，多地經濟亦已復常。偏偏刻下全球經濟景氣卻比疫情大爆發時更差，令人擔心，皆因歐美通脹高企，聯儲局激進加息，強美元浪潮衝擊全球，無論股、樓、匯、商品、虛擬資產投資皆不再見樂土，各核心產業景氣更是寒風凜凜，資產價格續跌，市場規模收縮，企業難捱，消費信心無以為繼。

疫下多國政府財政赤字爆燈，而面對持續的美元強勢，非美貨幣大幅貶值，引發走資，加大經濟困難。各地央行得動用外匯儲備力托本幣匯率，問題是至少明年上半年，美息難見頂，美元大漲小回，以外儲托匯的做法難持久。如是者，尋求在區域貿易交易上增加使用本幣結算，減少美元需求，便漸成趨勢。

無可否認，如今內地資本帳尚未完全開放，人民幣國際化仍須時日，得設法增加人民幣的國際流通與應用，增強貨幣影響力。除了推動國際貿易使用外，有序開放內地資本市場就成為關鍵之一。問題是過去中國股市痛苦的經歷太多，得先着手完善法規，強化監管，這兩年圍繞科技、醫藥生科、補教、金融等雷厲監管，是擴大開放資本市場前的必經之路。

過去由歐美等西方國家主導的世界現代化標準，缺陷長年不解，已問題叢生。資源分配不均、貧富懸殊、資本博弈，美元變成「金融核武」。不過，中國並沒有「削足適履」，這些年堅持自主發展，至今已成為全球第二大經濟體，成功走出一條與西方發展模式不一樣的道路，有條件爭取應有的國際話語權。面對西方經濟「鬥爛」，中國若能為經濟發展提供更可行的治理方案，讓各地走出歐美霸權的「緊箍咒」，有望引領全球踏上現代化的新征途。

全球經濟如汪洋大海，難以分割，美國主張的「脫鈎」、「斷鏈」，分裂主義實不符合世界利益。當俄烏戰爭把支持西方霸權的能源格局逆轉，圍繞國際貿易、製造、金融等領域亦會出現連鎖變化，尋求減輕西方霸權的衝擊，重塑合作共贏的全球化發展新體制將成共識。中國一方面得「自強」，堅持改革，彰顯體制優勢，理順內部循環；另一方面得加大開放力度，為推動國際市場循環給力。這樣堅持努力深耕，中國、亞洲與世界經濟的前景絕非疫下景象般悲觀。投資者得對中國經濟發展保持信心，才能以正確的心態了解和掌握當前世界經濟的危與機，為下一個增長周期作好部署。