世界視線：卓慧思提早下台　英國危機不可解

英國首相卓慧思在黨內逼宮下黯然請辭，成為歷史上最短任期的英國首相，這有她個人因素，但亦同時反映英國更深的困境。

卓慧思以戴卓爾夫人作為楷模，言談舉止都刻意倣效，政策上以減稅為主，上任即推小型預算案，把減稅的主張落實。可是，戴卓爾夫人當年的政治成功，是在工黨多年施政下，福利和工會體制僵化，她的市場化政策，一方面用激烈手段克服體制僵化，符合英國社會上下求變的心，在國際上也與時任美國總統列根的保守主義互相呼應，應對石油危機後的英美經濟。另一方面，當時英國經濟實力仍強，戰後重建完成，80年代是經濟穩定發展時期，沒有巨大的危機，也缺乏政治的衝擊，中美關係良好，蘇聯正在改革，石油危機演變成石油美元體制，克林頓政府可以財政更達盈餘。而英國市場化帶來一定的經濟紅利，可是英國的去工業化，單靠金融無法振興經濟，戴卓爾夫人也不得不在選民反叛下落台，其後幾十年英國走不出困境，工黨第三條路扭轉不了逆勢，沒有新的出路。

近年保守黨連續掌政，國家的經濟也毫無改善。脫歐公投本是政治兒戲，卻帶出英國的大危機。英國海外勢力日益縮減，倫敦的國際金融中心因海外關係轉弱而有所收縮，脫歐使歐洲的金融中心轉到法蘭克福。英國不過是吃帝國主義時代的老本，借免稅洗錢而吸納國際資金，可也面對美國的競爭與打擊，靠國際旅遊、教育輸出維持不了現時的發展水平，除非再工業化，但基礎已失，投資缺乏，海外高中低端競爭激烈，英國是死路一條。脫歐是連歐洲的資金、人才、市場也排除在外，英國的經濟、政治、社會徒有空殼。

正因如此，當卓慧思減稅的小型預算出台，面對國內嚴重的通脹、能源危機，政府和養老金的負債，市場反應劇烈，資金外逃，英鎊匯率大跌，構成英國債務經濟的重大危機。英國的去工業化與金融化與美國相類，但缺乏美國的美元霸權、強大的國防工業，比美國更為脆弱，也不易得到美國的支持，連雙邊自由貿易協議也被美國拒絕。

無論誰接替卓慧思上台，英國的問題都不可能改變，今冬危機不會消退，10.1%的通脹還會上升，政治與社會矛盾可能迫使大選，倒保守黨的台。牽連所及，新政府可能要與烏克蘭劃清關係。

研究所所長 陳文鴻