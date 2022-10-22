特首李家超的首份《施政報告》提出要成立「特首政策組」，目的和功能是提升政府對長遠及策略性議題的研究和倡議能力。該組織要從大局觀和國際觀出發，掌握本地社情民情，深入研究和分析內地政策和發展及國際形勢，向特首匯報；同時建立恒常內部研討機制，協助政府制訂前瞻的政策。

這個「特首政策組」有別於過往港府「中央政策組」的最大之處，在於香港由亂而治、由治及興的新形勢下，它把研究方向轉變為「策略性議題」研究。而這個策略性研究，要從大局觀和國際觀出發，要研究內地政策和發展及國際形勢。過往的「中央政策組」沒有這樣的方向和視野，側重於本地發展的政策議題研究和民情了解。

現在形勢完全不同，香港形勢、內地形勢、國際形勢完全不同，工作要求也必須完全不同。今後的大局，是香港要融入國家發展、納入國家治理體系；是要在大灣區建設中擔任角色、發揮作用、獲得新的發展動能和前景；是要在中國倡導和實施的「一帶一路」中積極作為；是要在中美地緣政治博弈和「幣緣」博弈中做好準備，聽從中央指揮打退外部勢力的進攻，確保香港和國家各方面的國家安全。要完成這項任務，是非常不易的，最大的問題是香港鮮有這方面的人才儲備。

97回歸後，「港人治港」的呈現狀況，一是要把香港和內地盡量「隔絕」，不想也不屑於了解中國的國情發展和改革開放。二是妄自尊大、坐井觀天，對國際社會的了解十分膚淺，同樣是「大香港心態」。三是故步自封，拒絕學習新知識、了解新情況。四是在英夷治下，港官根本不具備戰略眼光、長遠思維，連制訂一般政策的能力也相當低下；現在要讓他們有大局觀、國際觀提升策略性議題研究，簡直是趕鴨子上架。

為今之計，是要從內地搬救兵，這方面的人才，內地多的是。