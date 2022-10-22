一個地方的興衰往往有迹可尋，看看英國政壇的亂象，就知道這個國家的衰落不是沒有原因。上任僅僅45天的首相卓慧思在一片罵聲中狼狽辭職，成為英國最短命首相。諷刺的是，卓慧思曾被形容為「新鐵娘子」，與戴卓爾夫人相提並論，她本人更是躊躇滿志，承諾帶領英國重振經濟。即使面對千夫所指，依然聲稱自己「是一名鬥士，不是輕易放棄的人」。如今看來這不過是一場鬧劇，不想放棄終歸還是要放棄，這是英國政壇的笑話，也是西方民主的笑話。

卓慧思指自己是在經濟和國際極不穩定的時期就職，言下之意，一切都不是她的錯，而是時機不對。誠然，英國早已糜爛不堪，並非一個人的事，但如果不是她好大喜功，一上台就瞎折騰，也不至於落得如此田地，更不至於弄得天怒人怨。尤其是減稅方案引發金融和經濟危機之後，她竟推說自己不知情，將所有責任推給時任財相關浩霆，並將其炒魷，單憑這一點就知道其人品道德很有問題。中國古人說：「德不稱位，能不稱官，賞不當功，罰不當罪，不祥莫大焉。」說的就是這個道理。

當然，冰凍三尺，非一日之寒，英國的問題並非始於今日。自從失去世界霸主地位後，英國國力日益衰落，漸漸淪為美國的跟班。脫歐後更是日暮途窮，加上近期通脹惡化、能源危機、經濟衰退，以及蘇格蘭和北愛爾蘭獨立呼聲一浪高於一浪，英國可謂百病叢生。偏偏遇上卓慧思這班政治小學雞，不但無力治理國家，反而添煩添亂。英國衰落無疑不是一個人的事，但政客自私無能，絕對是加速衰落的主要原因。倫敦當局不知自量，一方面對抗俄羅斯，一方面挑釁中國，更揚言要將中國列為「威脅」，真可謂蚍蜉撼樹，他們何德何能？

西方民主最大特色就是瞎折騰，表面上人人都有投票權，實際上往往只是在幾個爛蘋果中選擇。特別是英國這種政治制度，選舉首相只是執政黨內部的小圈子遊戲，絕大多數選民無權參與，只能在旁吃瓜看鬧劇。據說前不久才被迫辭職的前首相約翰遜有意「出山」競逐保守黨黨魁，力爭二度拜相。若消息屬實，只能說明英國政壇確實沒有人才，選來選去都是那幾個爛蘋果。「日月迭更代，何能久安榮。」今天的英國，也許就是明天的美國。