英國首相卓慧思終於辭職，在任僅45日，成為史上最短命首相。落得今日下場，一點也不意外，英國風雨飄搖，經濟民生問題千頭萬緒，她不僅不集中精力處理國內問題，反而緊跟美國指揮棒反俄反華，推出「劫貧濟富」減稅方案，更成壓垮自己的最後一根稻草。前一日還自稱「鬥士」，不會辭職，翌日即倉皇辭廟，堪稱醜態百出。

最好笑是，香港一眾黃絲網民竟然又能從中「尋出美來」。有網民激讚這是承擔責任的體現；有網民認為這才是真正的人民公僕，做得不好就要下台；更有網民乘機吹噓英式民主、選舉制度文明。總之，英國做甚麼都是好，中國和香港做甚麼都是衰，何謂跌落地揦番拃沙，這就是了。

卓慧思之所以辭職，不是承擔責任的體現，更不是英式民主有何英明神武之處，而是形勢比人強，不得不低頭。黨內逼宮愈演愈烈，過百名保守黨議員呈交不信任信件；曾經表態支持她的前脫歐事務大臣霍禮思也轉軚要求她盡快下台。要不是眾叛親離，一個自稱鬥士、要帶領保守黨至下屆大選，甚至將減稅方案所有責任推給前財相的人，會主動辭職嗎？事實上，保守黨黨規保證黨魁最少做一年首相，現在保守黨議員以修例威脅卓慧思主動辭職，顯然是一場政變。政治就是骯髒，內裏是各種利益交換，香港網民對此大讚特讚，無知又可笑。

再說，西方民主已陷入兩黨相爭的困局，美國固然是民主共和兩黨之爭，英國也是保守黨與工黨之別。民調顯示，如果明日大選，工黨將會大勝保守黨，為了保住執政權，卓慧思不可能賴死。有傳約翰遜有意回魂，上回敗給卓慧思的辛偉誠亦想翻閹，英國沒有政治人才已是不爭的事實，最終又是爛鬥爛，英國不可能有好的改變。