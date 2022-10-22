幾天之前，英國傳媒提出過一種有趣講法，他們以首相卓慧思和一棵西生菜比較，看哪一個能留得更長。西生菜不能存放太久，容易發霉發臭，但幽默的英國人就用它來跟卓慧思鬥，看誰耗得過誰。如今賽果出爐，卓慧思竟然敗給西生菜，那棵菜的葉子還沒完全變黃，唐寧街10號的主人卻已熬不下去。

卓慧思剛剛宣布辭去保守黨的黨魁職務，意味着首相生涯行將終結。近日，唐寧街10號的土地神頻頻興風作浪，像是非要把卓慧思攆出去不可。當今的大英帝國，愚民滿街，推選出來的閣揆，一蟹不如一蟹，入主首相府的大多是跳樑小丑。英國民眾把關不力，相府內的土地公公、土地婆婆惟有親自操持，把入住者弄得家宅不安、心神不寧，最後自行求去。

英國首相不是出自全民直選，是由執政黨的黨魁出任，以今屆為例，執政保守黨有約14萬人參與黨魁選舉投票，最後由卓慧思當選，她便昂然進入首相府。有人認為，這種小圈子選舉反映不了真正的民眾意願，因此即使唐寧街10號被魑魅魍魎盤據，也不是英國廣大民眾的責任，只能歸咎於一小撮投票人。

這種說法固然不無道理，但也不能完全為英國廣大的愚民開脫。黨魁選舉或許只有十多萬人投票，然而投票者的意願，頗大程度上也是取決於全國民調結果。英倫號稱是開放社會，政治上所有重要的事情或人選，在抉擇前都必定有大量民調作參考。譬如數十天前保守黨舉行黨魁選舉，眾多候選人經過層層篩選，每一輪投票，保守黨內的投票者都會參考民調結果作決定。卓慧思在全國的支持度不低，因此也可以說，她其實是由全英國人間接推選出來的。