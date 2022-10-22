英國首相卓慧思宣布辭職，在位45日的她將留任至執政保守黨下周選出新黨魁為止。消息指前首相約翰遜、上一次黨魁選舉中卓慧思的手下敗將辛偉誠，均是下任英揆熱門人選。首相五時花六時變，執政保守黨把時間放在執位而不是執政，英國的前途豈能光明？

據YouGov調查顯示，有32%的保守黨黨員屬意約翰遜回窩接替卓慧思，拋離支持度只有23%的辛偉誠。英媒引述知情人士報道，約翰遜已獲逾40名保守黨議員支持，他計劃在確定達到1922委員會定下的100人提名門檻後才宣布參選。姑勿論最終上台的是約翰遜、辛偉誠，抑或其他人選，例如前國防大臣莫佩琳，可以肯定的是這班人在現階段只會積極拉攏黨友尋求支持，而非想方設法解決英國民眾正面臨的經濟、能源等迫切問題。可見「執位保守黨」並不有利於英國人民福祉。

與其再選印度裔的辛偉誠上場當首相，去測試一下上次黨魁選舉中保守黨人已展露過的盎格魯撒克遜人的門戶之見有多深，再冒可能重複「短命首相」卓慧思不獲黨友支持、被搞得狼狽下台之險，不如讓約翰遜再度拜相，捱到下次大選好了。保守黨人必須要有這一份政治智慧，就像財相侯俊偉現階段表明對相位無興趣，與其辛辛苦苦爭奪帥印再帶領保守黨敗選，不如適時忍耐一下，將來做個帶領在野保守黨重拾執政地位的黨魁來得合算。

說回卓慧思的下台，打從去年11月，約翰遜的首相位置仍坐得暖暖，時任外交大臣卓慧思就着捕魚權與法國起爭端，本欄已評定她只是一個曾在教育、環境、司法等領域處處混過一、兩年的庸才，這等履歷既隱含有人政治投機，亦反映保守黨無法培育政治人才，是人與制度皆出了問題。