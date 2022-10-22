全球各地均現人才荒，本港亦不例外，特首李家超在《施政報告》中指出，香港須更積極進取搶人才、搶企業，並就此提出一系列新措施。他指香港在背靠祖國聯通國際的獨特優勢下，所蘊含發展機遇無限，最重要是做好及強化自身優勢，說好香港故事。

筆者對此深表認同，亦支持《施政報告》提出的多項政策，包括成立「引進重點企業辦公室」，一反過往港府被動的態度，會在內地及國際主動吸引有實力創科公司及龍頭企業落戶香港。相信這些企業會帶來科研團隊，亦會提供優質就業機會留住本地人才及吸引國際人才。新建議的「高端人才通行證計劃」，主要吸引過去一年年薪達250萬港元或以上人士，畢業於全球百強大學及過去5年累積3年或以上工作經驗者，亦可獲兩年通行證來港，人才居留滿7年可退回置業的額外印花稅。未合要求但近5年內畢業的百強大學畢業生，亦可獲通行證。業界反映要求門檻過高，希望政府考慮調整放寬。

過去兩年，香港勞動人口流失約14萬人，留住及培養本地人才同樣重要。筆者建議適時進一步放寬檢疫限制，及為外派人士制訂免稅假期等措施，同時為本地應屆畢業生創造並擴大在香港和大灣區的就業機會，把就業援助計劃擴至大灣區範疇，及通過如住房補貼、職業發展道路指導等，提供更多發展機會。香港擁有多所世界級大學，當下最應做的就是向全球開放我們的院校，招攬優秀學生，建立本地人才庫及網絡。吸引人才最重要的元素是強大的發展事業機會、安全及理想的生活環境，期望上述舉措均能落實執行，並適時檢視及放寬防疫條例，相信能為本港聚人才、聚資金、增產值。