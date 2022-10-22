李家超在立法會宣讀其首份《施政報告》，向市民交代他任內第一年的施政計劃，以及任內5年一些施政目標。從歷史階段的維度觀察，是務實、有為、肯擔當、敢承諾，是一份領航香港由大亂到大治的復甦海航圖。

為甚麼說是務實？必須聯繫過去10年香港政局陷入美英為首的「新八國聯軍」打代理人戰爭，造成的空前破壞爛局來看：前5年的政府施政，被立法會反中亂港勢力打拉布戰搗亂，拖到魚死網爛；後5年的政府施政，在世紀黑暴動亂下，政府只剩半條人命。那麼，今天在愛國者治港的新歷史階段下，老百姓自然是希望李政府撥亂反正，由亂到治，由治及興，加倍力度醫治10年創傷，盡快恢復社會生機。因此，李家超首份《施政報告》對香港在大病初愈下採取固本培元、令社會休養生息的方針是正確的，例如，把23條立法在本年度先行抽起，待做好對應鬥爭新動向下的預案研究，如網上網下的眾籌、網絡顛覆活動、間諜活動、假新聞、起底戰等等的有效取締和相應法例手段後才上會。

有為，是指「以結果為目標」制訂硬指標。李家超提出590項施政新策，每項都有時間表和數字目標，若不兌現便失信當前。他敢公開提出，即為他自己定下奮鬥目標要求。

肯擔當則見諸改革公務員的管理。特區成立至今，百姓最不滿意的是「刑不上大夫」，拿鐵飯碗的官「唔炒得」，「做又36，唔做仲37」。於今李家超宣稱更新《公務員守則》，有獎有罰，對不稱職者經輔導幫助後仍不改正的人予以革除。

敢承諾，見諸110項KPI都在時間、質量、數量上可審計和監督，例如生地變熟地壓縮一半做地時間，公屋輪候封頂4年半和面積封底26平方米。