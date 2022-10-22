英國首相卓慧思在位僅45日，成為最短命英揆。本周三佢仍然嘴硬，企喺下議員內高聲激昂呼喊自己是個鬥士，不會輕言放棄；言猶在耳，佢已棄甲曳兵，周四喺唐寧街10號首相府門前宣告辭職，表示「已無法履行當選保守黨黨魁時嘅執政承諾」，應了國史智慧：馬上得天下，焉能馬上治天下？

從政者最忌輕浮急躁，淺薄外露。有人為「政治人」下定義：「擁有在死亡前也不變的信念，縱貫東西的學問，令人不得不仰視的人格，高瞻遠矚的眼光，海納百川的度量，掌握大勢的能力。」從政確實好難，尤其世界這麼亂，局勢瞬間萬變，要「掌握大勢」更加不容易，即使學歷高年年考第一又如何？皆因能讀書和能辦事，根本係兩回事，而能辦事和辦成事，又係另一個境界。

卓慧思上任之初被批評任人唯親，自以為是，組閣時冇向黨魁之爭對手辛偉誠嘅支持者招手，可見其冇高瞻遠矚嘅眼光；最大鑊嘅致命傷，依老朽看，係於「迷你預算」撞大板後，冇承擔冇膊頭，竟來一招「棄車保帥」，炒掉財相關浩霆。老朽曾指出，如果一味靠卸就可以做領導人，咁領導人就分文不值。做領導，要緊記「其身正，不令而行；其身不正，雖令不從」。一有風吹草動，就搖擺不定，一味如童子舞刀，點會予人信心，而民無信不立，號令不行，係鬥士又如何？

有指卓慧思今年2月還是外相時，到莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫會談，把俄國嘅羅斯托夫州和沃羅涅日州當成烏克蘭領土，盡顯無知一面。而今年8月佢競逐黨魁時，有英媒以嬉笑怒罵方式列出39個理由，若然佢當選會係糟糕首相，並顯得約翰遜時代天下太平。如今戲言都到眼前來，真邪門！