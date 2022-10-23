烏克蘭的決戰似乎是無可避免了。

俄羅斯宣布公投入俄的4個地區進入戰爭狀態，周邊的區域亦執行準戒嚴。在4區撤退居民之後，便是準備堅壁清野地進行大戰。中國及其他國家已建議在烏克蘭的僑民離境，顯然預期戰事會加劇。自烏克蘭炸克里米亞大橋後，俄羅斯擴大轟炸烏克蘭的目標，戰爭再不是像之前那樣，俄羅斯保持克制。烏克蘭總統澤連斯基說不是他下令炸，反顯出他的害怕。

烏軍加強反攻，卻是再衰三歇，大戰便只待俄國的後備軍兵整編後進入陣地，且未必再局限於烏東、烏南現有的戰場。俄羅斯大有可能重演戰爭初期的戰略，從北突襲基輔，一舉攻下烏克蘭軍政總部。

在此之前，烏俄是一方由美國、北約供應先進火器及北約軍隊喬裝的僱傭兵，另一方是俄羅斯傾庫存而出的先進導彈，加上來自伊朗低成本低技術的無人機和導彈，似乎俄軍已可抑止烏軍來自美國、北約的先進火器的威力。黃蜂群似的無人機掃蕩戰場並攻擊城市基建，烏克蘭已無力抵抗，只能用美國之力在外加重制裁伊朗與俄羅斯。依此形勢，烏軍大反攻以來的聲勢不再，不但給俄羅斯守軍有喘息的機會，而且在隨後的大決戰，烏克蘭及其背後的美國、北約亦未必可找到戰略和方法應對俄軍加強的攻擊，戰場上的敵我雙方對比，俄羅斯有逐步爭取優勢的機會。

俄羅斯大舉進攻，烏克蘭無力抵抗的話，美國與北約會怎樣反應呢？一個選擇是增強介入，提供更多先進火炮等，也派出更多喬裝志願僱傭軍。這容易把戰爭擴大，美國和北約投入更多，卻未必可以扭轉戰場形勢。另一個選擇是借德、法等的傾向，用和談來阻止俄羅斯戰場勝利，走回《明斯克協議》之路，但取決於美國11月的中期選舉，會是普京與拜登怎樣應對特朗普要求停戰的政治壓力。或許政治因素選擇會成為關鍵。

俄軍大進攻多會在美國中期選舉之後，讓戰爭成為美國兩黨爭議的其中一個焦點。俄軍不猛力大攻是避免激起美國粗野民族主義、種族主義的反響。中期選舉之前還是俄烏備戰之時，也可借大戰將發未發，讓德、法等歐盟內部爭執擴大，既削弱北約的力量，又提供和談的機會。

中國是會利用這個時機促成和談嗎？德國總理訪華會是契機。而烏克蘭政府會否破壞政治進程，製造更大的戰爭危機？