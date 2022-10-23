這一陣子，國際舞台上最有趣的事情，莫過於英國首相卓慧思的政治榮辱。這位處處模仿戴卓爾夫人、以「鐵娘子」自居、實乃「豆腐娘子」的卓慧思，在首相位上混了45天就宣布辭職。卓慧思看上去還有些「傻白甜」，但觀其履歷卻很「老積」，很了得，怪不得保守黨的那些「臭男人」選她接替「雀巢頭」的約翰遜。

2016年至2017年，卓慧思出任司法大臣兼大法官，是一千多年來英國首任女性大法官；2017年6月內閣改組，她調任財政部首席秘書；2021年至2022年，她擔任外交、聯邦及發展事務大臣。履歷過硬，樣子「甜美」，應該OK吧！然而，這樣一位「政壇老手」，一上台就犯了「逆勢減稅」、「劫貧濟富」的低級錯誤，令俄烏戰爭中跟着瞎摻和的英國經濟雪上加霜，民怨爆燈；連極少對英國內政說三道四的美國政府——今次是拜登總統，也忍不住出面指出——她犯了錯誤。

卓慧思確乎德才都不配居相位，領導才能、抗壓能力十分有限。「減稅政策」這等關乎國計民生的棘手大事，她也敢隨便擺弄？可見卓慧思說話辦事多麼的毛毛躁躁。

逾百名保守黨議員看不下去，「牝雞司晨」可以，但不能這麼個玩法，於是逼宮，逼「美人」下台。平時驕橫慣了，有嚴重公主病的卓美人又連忙認錯，然而英國議會一幫大老爺們就是鐵石心腸，不依不饒。

卓慧思當首相前最風光的時刻是當外相，她常常衝在山姆大叔前面猛踩俄羅斯；為英國航母編隊跑到南海與美國、澳洲軍演威嚇中國搖旗吶喊；干預香港事務時惡形惡狀，儼然是個「國際猛人」，一個勁兒的冒充「鐵娘子」。然而其人色厲膽薄，內閣一鬧，議員一轟，輿情一罵，她就一敗塗地，乖乖辭職。

看卓慧思那副乖樣，保守黨那幫大老爺們會不會「我見猶憐」呢？「英國紳士」這個時候怎麼也得裝裝吧！