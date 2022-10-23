近日網上熱傳一段視頻，美國著名經濟學家薩克斯在雅典民主論壇上火力全開，批評美國是一個半民主、白人主導、充滿種族主義的國家；是一個蓄奴、執行種族滅絕的國家，為了延續白人文化而屠殺印第安原住民，直至今天還是老樣子。「自1950年以來，最殘暴的國家就是美國」。

薩克斯這段發言獲得台下觀眾熱烈掌聲，卻遭主持人數次打斷，為甚麼？因為他說出真話，戳到美西方痛處。如果他批評的是中國或俄羅斯，主持人不但不會打斷，必定還會添油加醋，這就是西方的雙重標準，也是西方的虛偽之處。

薩克斯並非泛泛之輩，曾經擔任聯合國秘書長的高級顧問，有「休克療法之父」之稱，曾連續兩年被《時代》雜誌評為「世界百名最有影響的人物」之一，並且被《紐約時報》稱為「世界上最重要的經濟學家」。正因為站得高、看得遠、看得廣，所以薩克斯不像許多西方學者那樣一味附和政客和媒體，講求「政治正確」，他有自己的見解和觀點，堅持實事求是，敢於說真話。他曾批評美國政府將新冠病毒溯源問題政治化以掩蓋自身問題，通過指摘中國來試圖隱瞞自己秘密研製冠狀病毒；他也曾發表文章批評美國在毫無證據之下污衊中國在新疆進行「種族滅絕」。

千夫諾諾，不如一士諤諤。當今西方社會集體反智愚民太多，好像薩克斯這種頭腦清醒又有良知的學者少之又少，惟其如此更顯得難能可貴。他將美國形容為最殘暴國家，一點也不誇張。過去的蓄奴和種族滅絕等惡行姑且不說，單是冷戰結束後，美國就對外發動過多場大規模戰爭和無數次軍事衝突，造成數十萬人死亡、數千萬人淪為難民。但荒謬的是，美國反而倒打一耙，不斷渲染「中國威脅論」，將中國形容為好戰國家。其實正如歐洲議會議員華萊士質疑，中國在過去40年沒有轟炸過任何人，而美國每天都在轟炸別國，到底是誰好戰？

美國一貫擅長顛倒黑白，利用國際話語權控制主流輿論，所以全世界都跟隨其論調，「民主國家」就是正義的，「專制國家」就是邪惡的。但多行不義必自斃，這些年愈來愈多人看清其醜陋的真面目，美國再也無法隻手遮天。水能載舟，亦能覆舟，美國濫用霸權，搞得天下大亂，終有一天為霸權所累，遭世人唾棄。