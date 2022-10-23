隨着俄羅斯將俄烏戰事升級，伊朗製的自殺式無人機「見證者」正式登場，對烏克蘭首都基輔狂轟濫炸，取得一定程度的勝利。俄伊愈走愈近，也令人見識到現代軍事戰爭中，鬥的不是人力而是科技。伊朗無人機並非最高端的產品，勝在成本不高，攻擊能力不俗。其技術主要來自中國支援，倘伊朗無人機也能克敵制勝，中國無人機更加厲害，不言自明。

近日內地網絡瘋傳一段13秒的視頻，甚至在推特上引起關注。國際著名軍事網站《動力》分析認為，這並非一架有人駕駛的戰略轟炸機，而是一種新型無人機，從其三角翼氣動設計可以判斷，這架無人機具備先進的隱身能力，很可能是由中科院、西北工業大學聯合研製的「星影」隱形無人機。

「星影」首次亮相是在2018年的新加坡航展上，長約7公尺、翼展約15公尺，載彈量400公斤、續航時間為10到12小時，升空上限為15,240萬公尺，靠兩具TWS-800渦扇發動機驅動，具備隱形特性。俄羅斯採用的伊朗無人機，載彈量不過50公斤，中國「星影」是其8倍，絕對不容小覷。

姑勿論這是否「星影」首度在高空現身，中國軍事科技發展一日千里已是不爭的事實，何況中國經濟實力強大，早在2020年，「購買力平價」已超越美國，成為世界最大經濟體，這就是美國愈來愈焦慮、視中國為頭號敵人的最大原因。國家主席習近平在二十大報告中，提及「安全」共有89次，「安全」顯然已成國家重中之重，當中包括軍事安全、政治安全、經濟安全。高科技軍事武器正是維護國家安全的重器，如果中美必有一戰，台灣肯定是主戰場，無人機在台灣上空飛越的時間已經愈來愈近了。