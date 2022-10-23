據說，古代不少有道之士很善於觀人，誰是賢者，誰是不肖者，休想逃過他們的法眼。筆者早年，讀魏晉時期葛洪所著的《抱樸子》，對其中一句感受尤其深。葛道長告訴你，這個世界「白石似玉，奸佞似賢」，魚目經常混在珍珠中，肉眼凡胎之人，很容易受騙。

「奸佞似賢」四個字講得真好，歷史上不少宵小之輩，總愛裝出一副仁德的樣子，去騙取別人信任。因此，長輩經常會提醒年輕者，要「帶眼識人」。然而，時代不同了，今日你赫然發現，古書所講的不一定對。這個年頭的奸佞者與野心家，原來不必偽裝，只消直接以真面目示人，不少信眾仍會頂禮膜拜。

王莽若然泉下有知，定然後悔投胎太早，要是生於今天，他想竊取江山就簡單得多，直接去搶奪便是，就連裝作「謙恭下士時」的日子，也可省卻。

美國前總統特朗普在競逐白宮寶座時，便坦率得很，他逕直告訴你，自己就是一個莽夫，就是如此野心勃勃，大家選上我猶自可，要是選不上，他和一眾支持者未必會承認選舉的結果。特朗普第一次參選，就是這樣警告美國人，講得幾乎沒一點掩飾，而不少選民卻仍會乖乖地把票投給他。

2019年香港的反修例風波，暴徒們也是這般模樣，他們口宣要爭取民主、人權，但若然你膽敢持異議，便很可能要捱打。雖然是如此，當日卻仍有不少香港人會力挺他們。葛洪要是生在今天，肯定看傻了眼，說不定一怒之下，會把整部《抱樸子》燒掉重寫。他在新著中大抵會告訴徒子、徒孫，到了21世紀，世界已經變成「白石便是玉，奸佞就是賢」了。