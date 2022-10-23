「錢真係非搵其不可，只要係非可其不搵，偷呃拐騙箍頸打劫就話唔好啫，否則銀紙豈可不搵」，著名填詞人黃霑上世紀70年代所填的歌詞，正好預示了後來黃人的毋忘初心。

話說近日有網民不齒移民黃絲所為，以「建議大家唔好再聽啲移咗民嘅YouTuber」為題，炮轟已經走投英國、日本、加拿大等地的港產YouTuber隔三差五拍片嘲笑「留港L」，「乜嘢自由嘅空氣，你哋咪又係要靠香港人先有收入」，「單靠其他能力喺外地根本搵唔到錢」，呼籲在港生活人士切勿繼續以view數供養這班人在外地滿足「吃喝玩樂玩」五大訴求。

雖然有已走佬英國的黃人電台節目主持人，談到港府以年薪250萬元來界定何謂人才，「我識幾個上網拍片嘅都唔止搵呢個數啦」，但上述發貼網民如何肯定移民YouTuber的觀眾，不是些都已離港的黃人在圍爐自嗨呢？

再說，就算有居港黃人捧走佬YouTuber的場，這也不過是應了黃色經濟圈的特色，即頭面人物豬籠入水，逾4,000萬元黑金早已不是甚麼新聞，甚至一邊遊行一邊與美國金主代理人視頻「講數」亦有片為證，尚未計那些沒被踢爆的數目，食物鏈底層的黃色港豬永遠只有被割韭菜與遭洗腦「遊行怎會有錢收」的份兒，此乃黃人生態，煩心何以黃皮樹了哥「唔熟唔食」？實屬不必。

反而網民挑機「成日講到移民幾好，你有本事咪嗰邊做嘢嗰邊賺錢」值得一談，尤其加拿大卑詩省日前舉行選舉，有港人移民第二代勝選，成為當地首位華裔市長，與此同時，又有在港當教師的黃人，移英後終於成功轉型當上超市搬貨員，並為此喜不自勝，比黃人YouTuber安貧樂道，善哉善哉。