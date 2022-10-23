近年含大麻二酚（CBD）成分的產品成行成市，並聲稱有助眠、抗病等功效，惟說法並未有權威認證，加上提取純CBD困難，容易攙雜有害的四氫大麻酚（THC）等大麻素，使用後或導致使用者上癮、產生幻覺，危害健康。近日公布的《施政報告》中，就提及明年將實施經修訂的《危險藥物條例》，以禁止管有、製造、運送、分銷CBD及含CBD產品，相關修訂已在日前刊憲，將提交立法會進行先訂立後審議的程序，並於明年2月1日生效。

現今不少年輕人不明白CBD與大麻的分別，因為CBD隨處可買，加上部分海外地區有大麻合法化趨勢，年輕人可能視大麻作娛樂性用藥，以為吸食大麻也合法。筆者接獲多名家長投訴，憂慮孩子不慎使用CBD而上癮，影響身體健康。政府數據亦顯示，去年呈報的青年吸毒者上升約四成半，逾半青年吸毒者曾吸食大麻；青協青年違法防治中心更發現，社交媒體涉毒品貼文數量及瀏覽量在過去6年反覆上升，CBD有關貼文的瀏覽量更在去年急升3倍。

考慮現時社會情況，設立測試制度檢查個別CBD產品的THC等大麻素含量不足以全面保障公眾健康，直接管制較為適當且清晰；而對於為醫療、研究或教導原因而管有有關物質則可獲豁免，無礙研究及藥劑的相關使用。是次修例是及時及必要之舉，筆者表示支持。此外，局方於全港政府處所設棄置箱，有序且方便市民妥善棄置CBD產品。

吸食毒品後患無窮，筆者呼籲市民注意CBD與電子煙等不同，將受《危險藥物條例》管制，應在明年2月1日前盡快妥善棄置。亦期望政府藉是次修例加強宣傳禁毒工作，鞏固香港抗毒的防線，杜絕毒品禍害。