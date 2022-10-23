李家超在《施政報告》97段非常明確地表達對勞工薪酬及職業安全的態度：「勞工是社會生產力的重要元素，應當分享經濟成果。政府會推出改善勞工權益的措施。」可是，「應當分享經濟成果」的「改善勞工權益措施」則少得可憐。更何況，「改善」的措詞用字是「檢討」和「檢視」，未能回應和滿足基層勞工的卑微改善要求。而且政府擬改善的範圍也太窄，只是最低工資如何優化、政府外判服務合約的非技術員工如何改善，以及破欠基金提取程序加快等。

就以歷年最為全港勞工界力爭的一年一檢最低工資而言，《施政報告》97段（i）也是用很低調的語調說，「邀請『最低工資委員會』就如何優化法定最低工資水平的檢討機制作出研究，包括檢討周期、如何提升效率，以及在最低工資水平和維持經濟發展等元素取得平衡，向政府作出建議」。

眾所周知，該委員會因組成的結構性原因，令會議難有共識結論，除主席外，委員的組成半數屬勞方、半數屬資方，豈會容易得出勞資共識的改善建議？政府不發揮行政主導的作用，永難成事。若政府把改善勞工待遇政策的行政主導權推給該委員會，毫無疑問，只有令勞資雙方陷入沒完沒了的爭拗，既惡化勞資關係，又激化勞資矛盾，卻完全沒能解決低薪員工的貧窮問題。一如最低工資4年沒人工加，水平定格在每小時37.5元。

其實，香港勞資關係若要有真正和長足的改善，便需要落實《施政報告》97段（ii）的第一句：「政府以身作則」。政府是全港最大的僱主，也是外判服務的最大用家，只要政府肯帶頭落實做好老闆的榜樣，率先實施一年一檢及加薪給最低工資員工，在市場的規律下，還愁其他僱主不跟風嗎？