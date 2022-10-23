英國政壇盛產鬧劇。世界那麼亂，經濟那麼差，英國卻一味在氹氹轉玩選首相。英國自2016年公投選擇脫歐以來，6年間換4個首相，卓慧思更淪為史上最短命英揆，短短45日就黯然下台！之不過，請不要為她哭泣！

為何不必為卓慧思哭泣？皆因佢上任短短個半月便宣布辭職，仍有資格申領每年最多11.5萬英鎊（約101萬港元）終身津貼；唔使做都有成100萬元，都咪話唔過癮！有自由民主黨議員認為，前幾位首相平均在任超過兩年，對於上任咁短嘅卓慧思又照辦煮碗領取津貼，係唔公平！卓慧思會因有關言論而唔申領或申領少啲嗎？以佢毫無自知之明嘅性格，老朽估計唔會！

新黨魁提名正火速啟動和進行，由於有意競逐者必須獲得至少100名黨內議員提名，而保守黨議員合共357人，意味着最多3人角逐。外傳前首相約翰遜有意捲土重來，還有下議院領袖莫佩琳和前財相辛偉誠。根據英國博彩公司開出嘅賠率，頂頭大熱係上次黨魁選舉敗給卓慧思嘅辛偉誠，其次係約翰遜和莫佩琳。當然，賠率會隨民調而改變，約翰遜冇乜紀律，爭議也最多，如果佢咁都可以捲土重來，證明英國都真係冇乜人才！喺「蜀中無大將」之下，老朽看高辛偉誠一線！

姑勿論誰人跑出，都要使出渾身解數穩定金融市場和壓抑物價，喺民生方面痛下工夫！若然九唔搭八，又對中國喊驚，又認同老美嘅「中國威脅論」，則一定冇運行。最新民調顯示，75%英國人對中國有負面看法，多達26%受訪者認為中國係英國嘅敵人。除了英國民眾無知，在上嘅辛偉誠亦曾推出關閉孔子學院等反華政綱，若然佢跑出擔任首相，依然死牛一邊頸反華，相信又會係不得善終。