過去一周，從國家執政黨到香港層面，都發表了重要報告，兩份都展示了國家和香港未來5年的發展方向：第一份報告是中國共產黨第二十次全國代表大會報告，第二份是特首李家超的首份《施政報告》。筆者認為，這兩份報告之間有着密切關係，對香港和香港市民有着重要的影響。

今年是香港由治及興的開局之年，這次《施政報告》在土地房屋、政府投資、基建發展和人才政策等方面都有亮點，之所以成為亮點，關鍵在於特首直接回應了國家領導人7‧1講話的四個必須和四點希望，有好幾個章節，標題都是直接引用了領導人的講話，包括「全面準確貫徹『一國兩制』方針」、「着力提高治理水平」、「不斷增強發展動能」、「切實排解民生憂難」、「共同維護和諧穩定」、「青年興 則香港興」，這完全體現了中央全面管治權和香港高度自治有機結合。這是過去反對派氣燄囂張的政治環境下所不敢想像的，因為他們對香港融入國家的政策，都要扣上「內地化」、「破壞一個兩制」的帽子，刻意地製造香港和中央的隔閡。今天這個問題已經解決，香港在政府和政策層面已完全融入國家發展大局，能精準把握國家發展的機遇。

至於二十大報告，李家超說得很直接：「二十大報告是香港的行動指南」。在筆者看來，指南的意義並不只限於直接涉及香港的內容，包括推進粵港澳大灣區建設、支持香港發展經濟、改善民生、破解深層次矛盾、發揮香港優勢和特點等，更重要的是，香港人要深刻理解二十大報告中的關鍵詞：中國式現代化。二十大報告稱，黨的中心任務是「團結帶領全國各族人民全面建成社會主義現代化強國……以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」。報告指「必須堅持在發展中保障和改善民生，鼓勵共同奮鬥創造美好生活，不斷實現人民對美好生活的嚮往」。

香港作為高度現代化的城市，與中國式現代化的目標，還差點甚麼呢？就是欠了「全體人民共同富裕」的施政理念。以往的特區政府，過分放任自由市場令資本無序擴張，迷信的滴漏效應，造成嚴重的貧富懸殊，又或者只懂得派錢解決問題，貧窮率不降反升，堅尼系數更是已發展地區中最高。實現共同富裕的要旨，在於拉近貧富差距，要有針對性地提高低收入群體的收入，同時擴大中等收入群體，解決在職貧窮，體現勞動尊嚴，鼓勵多勞多得。

今次《施政報告》雖然提出精準扶貧的概念，但仍欠缺扶貧具體的績效指標，我們建議政府在現時貧窮線的概念下，引入符合香港發展水平的「絕對貧窮線」，保證市民享有基本的生活質素，訂下時間表，降低堅尼系數。除了現有的福利政策，為有較高風險致貧的弱勢社群制訂專屬策略，透過個案管理模式，深度支援貧窮家庭，同時改善公共房屋、醫療和教育，以根本減少貧窮。