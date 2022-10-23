正論：融合內地慢幾拍　深港差距難收窄

這些年，香港社會泛政治化嚴重，經濟發展停滯不前，反觀大灣區發展一日千里，深圳更成高科技重鎮。深圳羅湖當局正式發布《加快羅湖深港深度融合發展區建設實施方案》，提出45項舉措，進一步加快兩地深度融合。問題是，只有深圳提速而香港歎慢板，兩地差距愈拉愈闊，恐怕最後又是拖了國家後腿。

方案具體措施分為基礎設施聯通、人才交流暢通、要素跨境融通、產業發展共融、公共服務交融以及文化交流心融6大方面。羅湖口岸的升級改造被列為方案的首個項目，將在環境、設施、通關模式等方面全面升級。同時，將積極推動文錦渡口岸生鮮貨運功能轉移，加快片區升級改造，打造專業服務業跨境經營區等。

不怕不識貨，最怕貨比貨。有關方案在港府公布《施政報告》之後發表，更見深圳一方的宏觀進取。可以看見，羅湖口岸的升級改造被視為重中之重，當局提出以9.5平方公里的口岸片區為核心建設羅湖深港深度融合發展區，充分發揮羅湖、文錦渡以及蓮塘3大口岸聯通深港的重要作用。然而，香港是否能夠配合呢？兩地既是互補也是競爭，尤其搶人才方面，深圳同樣對準港人出手，港府又如何留住人才？

別說深圳方面推「一站式」服務助港人融入社區，搶人才不讓香港專美；就說《施政報告》提出興建3條策略鐵路與3條主要幹道，與連接深圳相關的只佔少數。前者只有港深西部鐵路，後者亦只有「北都公路」連接天水圍、新田及古洞北的「北部都會區」，勉強叫做與深港融合沾邊。何況本港大型基建無一不延誤，無一不超支，廣深港高鐵和港珠澳大橋便是最好例證，往往是內地早已完工，香港還在追落後。尤其「北部都會區」至今仍是一幅願景，加上香港有些人對內地總是抗拒，深港融合會否又是只聞樓梯響，不能不令人疑問。

逆水行舟，不進則退。香港國際金融中心的地位最近已被新加坡爬頭，而港府聲言要發展高科技產業，惟本港缺乏大型創科標杆企業落戶亦是不爭的事實。相反，深圳有騰訊、華為、大疆等大型互聯網和高科技製造業，對創科人才而言，哪裏更具吸引力，不言而喻。當然，香港不宜妄自菲薄，低稅率、實施普通法等方面仍是較深圳有優勢，惟香港最缺土地，連住屋問題也未解決，要撥出大量土地發展高科技是強人之難。明乎此，與深圳融合既是大勢所趨，也是現實條件使然。

歷史潮流，浩浩蕩蕩。21世紀是中國崛起的世紀，不管某些人願不願意承認，潮流巨輪也不會停止。香港地少人稠，天然資源非常有限，要保持競爭力，繼續在全國一盤棋中佔一席位，便只能積極融入大灣區。在落實「愛國者治港」後，加速推進「北部都會區」再無阻力，鐵路幹道理應全速上馬。更重要的是，倘單憑港方之力，基建無法如期動工，便應引入內地勞工，甚至由內地公司主導興建。香港過去陷入政治泥沼不能自拔，蹉跎太久，再不急起直追，別說與深圳的差距難以收窄，甚至在全國之中，遲早只能淪為二線城市。