娛圈單打：歷盡人生愛與恨　帶貨女王勁吸金

說起張栢芝，現在又有多一個身份，那就是帶貨女王。去年她參演《乘風破浪的姐姐2》，以真性情收穫大量人氣，工作機會接踵而來，早前更直播帶貨12小時，首場下單金額高達逾億元人民幣，累計觀看人數達到6,000萬，成為今年首位單場帶貨破億元的女藝人，認真巴閉。

正因為內地帶貨盛行，許多港星都北上分一杯羹，但要如栢芝那樣成功卻不多見，更多是慘淡收場。例如甘草李國麟，直播8小時帶貨疲態畢露，但收入不足200元人仔，被封「最慘帶貨明星」。羅嘉良也好不了多少，即使打扮成「奇哥」模樣努力促銷，亦只有兩萬人觀看，交易金額不如理想。要成為帶貨之王，除了要有高人氣，更要有推銷技巧，據悉栢芝便是用真誠打動觀眾，每款產品都會親自試過才推銷，何況直播足足12小時，辛苦錢，不易賺。

細說當年，栢芝甫出道已驚為天人，樣貌、身材以至與生俱來的好演技，都助她成為最耀眼的新星。她性格剛烈，敢愛敢恨，與謝霆鋒數度分合結為夫婦，誕下兩子。詎料天意弄人，幸福婚姻在一夕間粉碎，「艷照門」事件不僅令其演藝事業直插谷底，更因為年少氣盛，與霆鋒冷戰弄假成真，一幀同陳冠希的世紀合照，成為壓垮婚姻的最後一根稻草。

一切俱往矣。今日的栢芝成熟了，更成為三孩之母，過去的愛恨情仇早就放下。人生不可能盡如人意，美如栢芝也經歷大起大落。最重要是改變心態，放下執着，更美好的風景正在不遠處等待着。