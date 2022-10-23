世界視線：德東德西差距　增加政治衝突

德國統一了32年，但東西德差距仍然多方面很明顯。

就俄烏戰爭，54%的前西德受訪者支持供應烏克蘭重武器，但只有32%前東德受訪者支持。德國政府德東事務部長Carsten Schneider，明顯屬於政府反俄的政治主流，他認為這個德東、德西人民對俄羅斯態度的差距，源自歷史上東德及西德與蘇聯的不同關係。西德在右派基民盟總理科爾執政期間，和東德、蘇聯及其後的俄羅斯勢成水火，反而東德比西德更認同甚至感激蘇聯總書記戈爾巴喬夫的開放路線，促成德國統一。但德國現政府的綠黨及自民黨意識形態非常反俄，堅持要支持烏克蘭對抗俄羅斯，才能保障東歐國家（特別明顯指波羅的海三國及波蘭堅決恐俄反俄）及整體德國人的利益。但這正使德東人民恐懼及不滿。

另一個導致德東、德西對俄態度分歧的原因是經濟差距，德東5州的人均生產總值都排在所有州的榜末，使德東人民更相信要得到更多俄國廉價能源及其他自然資源來加快提升生產和改善生活，故反對對俄制裁。

在政治取向方面，德東人民也更支持極左及極右派政黨，特別是德東人民支持激進右派的另類選擇黨，比德西人民多一倍。德東人民附帶的政治取向，也自然更反美及反北約。

更重要的是，德東人民更不信任德國政府。德東人民注射（政府主導的）新冠疫苗比率就比德西低，他們見到德西人口更多及經濟更強，也幾乎一直主導德國政治，感覺無奈。德國政府最近的一項調查顯示，德東人民只有39%對現行民主政制表示滿意，比德西低20%。但這其實更反映德國整體人民對當前民主政制的信心都非常脆弱。

即使最近美國英特爾（Intel）及特斯拉（Tesla）在柏林區域大力投資設廠，也可以被負面解釋為美國資本入侵，特別是遲滯的德國電動車發展，如今被外資威脅，使執德國工業牛耳的汽車工業出現危機。

隨着冬天的到來，在俄烏戰爭、能源危機及經濟衰退的陰影下，政治衝突只會加劇，特別是法國工會最近發起示威及罷工，影響石油加工、鐵路及輸電，使法國政府承受重大壓力，會對德國起示範作用。德國首都柏林會是重大的示威甚至發展為街頭衝突的場所，紅綠黃的三黨合作會受到嚴重衝擊。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻