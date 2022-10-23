功夫茶：公僕作反不姑息　飯碗在手應珍惜

特首李家超喺《施政報告》提出要提高治理水平，並表示於指定項目訂立大約110個不同指標，包括關鍵績效指標（KPI），並優化公務員機關管理制度，包括強化賞罰制度。過去，被喻為「鐵飯碗」嘅公務員團隊問題多多，不但處事官僚效率低，黑暴一役，更揭露部分公僕吃裏扒外，對呢啲作反公僕，自然不可手軟，否則太平山下不太平，烈火暴行下香江冇安寧！

香港公務員團體向有「廉潔高效」之譽，係香港維持繁榮穩定不可或缺嘅基石；之不過，樹大難免有枯枝，約17萬多公務員中有小部分存在工作態度散漫等陋習一啲都唔出奇，尤其係「鐵飯碗」心態，更令有啲公僕「投訴接受，工作照舊」，只要無犯下大錯，自可做到退休，享受優厚福利。事實上，據政府資料，疏忽職守而被革職嘅少之又少，日積月累下，形成惡性循環，影響政府施政必矣。

嗱！新一份《施政報告》提出引入賞罰制度，又指表現欠佳又屢勸不改嘅公務員，應及時終止聘用。換句話說，即係要打破公務員一向被視為「鐵飯碗」嘅講法；《公務員事務規例》早於40多年前制訂，當中好些規例已過時，與現況不相適應嘅都應改革啦，好似檢視計算及扣減假期相關規定，尤其當中嘅「星期六扣假規定」，皆因現時已有約80%公務員按5天工作周模式上班，改革自應與時俱進。

反修例風波後，政府要強化公務員管理，可謂十分正確。政府指喺過去5個財政年度，共有1,125名公務員因為干犯嚴重不當行為或被裁定干犯刑事罪行，而須接受正式紀律行動和懲處，當中有156人被免職。單單喺2021/2022財政年度，公務員被免職嘅個案已有52宗，佔上述5年總數嘅三分之一。

換言之，被政府「豉椒炒魷」嘅畢竟係極之少數，可見打政府工，若然唔係「衰到貼地」，個「鐵飯碗」依然可牢牢握在自己手中！而喺上述5個年度，另有1,968人因干犯性質較為輕微嘅不當行為而須接受簡易紀律行動。從任何角度看，公務員都係一份筍工，尤其係依家經濟凋敝、搵食艱難嘅時勢，公務員除咗準時有糧出，更重要係工作穩定！飯碗在手，好應該珍惜！

呢嗱！根據公務員事務局提交立法會嘅文件指出，政府對違法或違規公務員絕不姑息；又話會制訂措施，以提升處理紀律個案嘅效率及效能，並喺2023年內就建議措施徵詢公務員敍用委員會意見，然後落實推行。功夫茶覺得，既然特首提出「以結果為目標」，改革公務員要大刀闊斧，打破框框，升遷看實績，而非論資排輩，才可整頓官場因循苟且文化，並可人盡其才。