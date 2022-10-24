正論：房屋期票待兌現　上樓又要等幾年

空頭支票不兌現，會惹上官非，然而港府多年來在房屋事務開的期票，走數的居多，基層上樓一拖再拖，市民卻無可奈何，官字兩個口，惟有認命，無殼蝸牛棲身劏房、籠屋及板間房過非人生活。一屆又一屆帶來希望，可是虛無縹緲的承諾，蒙混一時，始終都會幻滅，公眾學會了期望愈大，失望愈大。

新一屆政府又是大鑼大鼓，信誓旦旦要解決房屋問題，剛公布的施政報告，提出多項增加房屋供應的措施，外界反應毀譽參半，發展局局長甯漢豪昨日解畫，指政府找到逾3,000公頃熟地，她認為代表政府已奪回土地供應主導權，並預計未來5年可以興建7.2萬個私營房屋單位，較以往5年平均建的6.5萬個單位為多。

甯局長可以說是大膽估計，但是否小心求證呢？既然是私營房屋土地，有沒有和地產商發展商仔細磋商，達到共識呢？除非賣地設定建屋及賣樓限期，否則地產商必然是市場主導，影響建屋快慢，再加上其他不可預計因素，局長又何來信心會符合預測呢？樓價有下跌趨勢，是否政府可以逼價高者得的地皮項目，在跌市中賣樓呢？是否將來私營房屋數量不似預期，又把責任推卸給發展商「囤積居奇」呢？

政府造不完所有土地，發展商有土地開發的功能，亦有其市場考慮，私營房屋供應，從來不是政府說了算。政府可以控制的，只是公營房屋土地的開發及供應。甯局長為自己閂了後門，表示沒有人有「水晶球」知道何時才有足夠土地顧及本港住屋及發展需要，故不應過分着重計算。可是公屋輪候年期，不就是證明數字代表一切嗎？等3年和等6年的分別又怎能不計呢？

政府說增加公屋供應，10年內提供逾33萬個公營房屋單位，但是當中23.5萬個單位，佔約七成，是2027/28年起「後5年」落成，也是這屆政府任期滿之後的事，到時人去「樓空」，不能兌現的期票，是否又要找下一屆政府「找數」？施政報告期票多多，亦提出今年內推出「香港創新科技發展藍圖」，希望吸引具潛力或有代表性的創科企業在港設立或擴展業務，但創新科技及工業局局長孫東昨日亦承認，現時最困難是要提供足夠土地予創科企業。政府同一時間點起這樣多火頭，是否有足夠水源去撲火呢？

盲目相信政府措施，過往跌得焦頭爛額。推出樓市辣招後，樓價不跌反升，如果以為辣招有用，等待樓價跌才上車，儲蓄追不到樓價升勢。始終需求不絕，不能壓抑需求就只能增加土地及房屋供應，拓地建屋期票不斷開，有的橫跨廿多年，明日大嶼全數建成之時，今日的班子又有幾多人會依然留在政府？新界東北發展橫跨幾屆政府，就連粉嶺一塊高爾夫球場地皮，商討至今，依然未有定論，動工建屋更加無期，見微知著，如何叫人相信新一批大型房屋期票會兌現呢？

美麗新香港，不是建基於形容詞，而是要實踐，否則便淪為美夢，隨時化為噩夢。當然新班子僅上任3個多月，許多問題都是前朝積累下來，不能把過失全部推給現屆。新班子任重道遠，背負由治及興的願景，希望能在各界鞭策下，圓滿兌現開出的期票。