世界視線：對烏支援有底線　避免升級到核戰

西方介入俄烏戰爭可以到多深？烏軍有15,000人在烏克蘭境外北約國家受訓，其中5,000人在德國主要接受空防及火炮訓練，在英國則有城市攻防實戰訓練。

就俄羅斯新進攻計劃，歐洲多個政治及傳媒界論壇的反映，對烏克蘭的形勢態度樂觀，雖然俄國應用大量可能來自伊朗的無人機攻擊，不少水、電基礎設施及能源儲備被摧毀。烏克蘭政府宣布無法向鄰國輸電，但剛由烏國回到西歐的傳媒及政界人士表示，被打擊的城市仍有居民決心留下來，也準備了小型發電及燒油或煤炭供熱的裝置，嘗試應用來過冬。這當然需要北約國提供足夠的燃油及煤炭，不容忽視的是無論供應及用度是否足夠也有疑問。

北約國的理解是，俄羅斯總統普京的新全面打擊計劃，不單止是設想可摧毀烏克蘭政府及人民的抵抗意志，更是考驗北約支持烏克蘭的意志，因為沒有北約國各種形式的支持，烏國根本無法對抗俄羅斯。

美國據稱已提供600億美元，連同北約國如今支持計劃會短期達1,000億美元，但除了歐盟成員國的支持力度成疑，如今最大的疑慮來自對美國拜登的一方，因為面對下月美國中期選舉，一些共和黨議員如加州的麥卡錫就批評拜登，指俄烏戰爭不是美國的戰爭，因此歐洲主戰派擔心美國中期選舉結果若共和黨操控兩院，一定會限制拜登政府撥款支持烏克蘭。

另一個顯著的疑憂，是東歐政界特別是波蘭及波羅的海三國，擔心如今歐盟成員國要面對的不單止是對俄戰爭不能讓烏克蘭戰敗，隨着入冬，它們更要面對民意的新戰爭，因為愈來愈多歐盟成員國的人民不僅眼見俄羅斯入侵烏克蘭，也開始質疑戰爭的開端是因為北約以不斷東擴挑釁而引起的，這對歐盟原先宣傳自身站在完全正義的一方，及堅信支持烏克蘭取勝的信念，產生衝擊。

目前美國以及歐盟等介入俄烏戰爭的程度，有兩大底線：第一是不會（公開）派軍隊介入；第二是避免與俄羅斯發生核戰。最明顯的證據是，最近北約秘書長斯托爾滕貝格警告俄羅斯不要在烏克蘭使用戰略核武，否則北約會盡一切能力反擊，但沒提核反擊報復。

東歐反俄的國家都有傳言，恥笑比烏克蘭更怕核戰的是德國，因此早前承諾烏克蘭的坦克支援都收回了！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻