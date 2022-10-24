功夫茶：清潔行動終破產　碩鼠犯聚開大餐

「清潔香港行動3.0」舉行得如火如荼，港府日前仲係威係勢咁話，重點打擊鼠患嘅第一階段已經完成，行動進入第二階段，重點處理阻街等問題喎！殊不知，尋日就有市民狠狠地摑咗當局一巴，上載咗一段「老鼠喺公園野餐」嘅短片，而且唔係一隻兩隻，而係好幾十隻咁聚集埋一齊！須知道，家吓禁聚令都係放寬到12人，多一個人都要被罰錢；呢班老鼠聚埋一齊，何止犯禁，直頭係公然播毒，竟然無王管，認真諷刺！

是咁的！近排有屯門區嘅街坊，喺社交網站上載影片，片段睇到喺光天化日之下，蝴蝶邨一帶嘅公園入面，竟然有幾十隻老鼠公然「開派對」，甚至為咗爭食而「大打出手」，場面非常嚇人！拍攝影片嘅街坊事後就同本報記者透露，原來喺老鼠出嚟之前，公園地面曾經有大量白米，相信係有人想餵飼雀鳥，結果雀鳥餵唔到，反而引嚟老鼠搶食。記者之後向區議員了解情況，區議員亦證實，現場經常有人喺嗰度放置麵包、米飯等食物，又話之前一日已經向房屋署同食環署反映，但當局尋日先派人視察情況。大哥，隔咗成日先派人嚟，乜老鼠都走晒啦！

後知後覺向來都係港府特色，真係見怪不怪！之不過最好笑嘅係，另有一位區議員透露，早前喺地區設施管理委員會嘅「滅鼠報告」當中提到，喺屯門碼頭一帶只係發現兩隻老鼠咁大把。究竟係當局唔識計數，抑或發雞盲呢？淨係一個公園入面已經有幾十隻老鼠，屯門碼頭一帶嘅公園數量一隻手都數唔晒，至少都有幾百隻，甚至幾千隻老鼠啦！

須知道，老鼠橫行唔單止影響市容，最恐怖係會傳播各式各樣嘅細菌病毒，當中就包括死亡率高達40%嘅大鼠戊型肝炎。呢嗱！本港由2018年出現首宗大鼠戊肝個案以嚟，直至今年9月，一共錄得17宗個案，數字冠絕全球；其中，今年5月，喺鼠患同樣嚴重嘅大埔區，就出現咗今年首宗大鼠戊肝個案，證明大鼠戊肝從未喺香港絕迹；家吓人口密集嘅屯門區，有咁多老鼠周圍搵食，一個唔小心，隨時搞到大鼠戊肝喺屯門大爆發㗎喎！

預防永遠勝於治療！要預防大鼠戊肝呢類型由老鼠傳播嘅疾病，首要任務自然係消除鼠患啦，本報亦多次善意提醒港府，甚至提供咗唔少滅鼠嘅好辦法畀官員參考添。可惜嘅係，港府係就係搞咗個「清潔香港行動3.0」出嚟，仲將消除鼠患放喺第一階段重點，結果咪又係「雷聲大，雨點小」。假如每一次都係輿論「踢一踢」，港府先「捉一捉」，幾時先可以將全港老鼠捉晒呢？官員幾時先肯真正下定決心，將藏匿嘅老鼠連根拔起，還市民一個清潔香港呢？