娛圈單打：馬國女神成新寵　香港仍有三斤釘

曾幾何時，香港娛樂圈吸引華裔美女慕名而至，台灣林青霞、王祖賢；內地鞏俐、王菲；馬來西亞楊紫瓊；就連美國出生的Maggie Q也不遠千里而來，見證香港星光璀璨的一頁。然而，隨着香港娛樂事業走下坡，來港搵食的靚女買少見少。來自馬來西亞的林明禎此時異軍突起，獨領風騷，反映香港爛船仍有三斤釘。

林明禎個子嬌小，樣貌甜美，身材玲瓏浮凸，加上唔鹹唔淡、嬌聲嗲氣的廣東話，比港女多了一分風情。來港發展數年，知名度與日俱增，尤其是有份主演的電影《飯戲攻心》票房亮眼，受歡迎程度直線飆升。只消打開電視機或社交平台，不難看到她的廣告，由運動品牌到飲品，由遊戲機到手機，甚至私人貸款、M巾廣告等，都見女神蹤影，新一代廣告女王當之無愧。

日前她在社交網站大晒靚相，身穿黑色超高衩貼身裙，白滑長腿和火辣S曲線盡現人前，超翹蜜桃臀更成為焦點，詎料竟惹來口痕友P圖質疑，激得女神大動肝火，霸氣反擊「姐還需要P圖嗎？」率真態度獲得粉絲讚好。其實，林明禎天生美人胚子，連胞姊也是樣靚身材正一族，證明基因優良，真金不怕洪爐火。

馬國女神在香港吃得開，除了外在條件優越，亦反映香港娛樂圈的發展機會始終比東南亞多。不過，對比八、九十年代全盛期，已是今非昔比。那時候，別說過江美女如雲，遠道而來的猛男也不在少數，李連杰便是最成功的例子。今日香港娛樂圈無疑失色得多，更多是香港藝人北上搵食。三十年河東，三十年河西，信焉！