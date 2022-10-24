美元加息周期還在發展，一般估計明年上半年才可停止，但決定因素是美國的通脹率，在今年9月是8.2%，聯儲局的加息並未能把通脹抑止。美元早年的濫發，即使現時回收，在全球範圍回歸美國，因規模龐大，短時間未必有明顯效果。

由於烏克蘭戰爭，美國軍備支出（包括軍援烏克蘭、動員國內外軍事力量和加速生產武器），仍然是靠赤字財政，也即是濫印貨幣來維持。石油價格方面，未能威逼OPEC和其他產油國（大多受美國政治制裁）把油價降低，國內外通脹壓力仍大。美國國內估計明年初會出現衰退，但未必可以把通脹壓下，反而變滯脹形勢。明年初美國會否停止加息還是未知，可就現在，美息高企已打擊全球眾多經濟。

歐元跌至兌一美元以下，日圓兌美元匯率跌至約150日圓水平，英鎊亦告急，全球大多數開放的貨幣均逃不過衝擊。人民幣因外匯還有管制，政府有力干預，跌幅較小，可也引起市場驚恐。國外貨幣大貶的效果，同樣可通過各種途徑傳播入中國大致開放的經濟，人民幣守衞艱難。

若美國進一步加息，歐元、日圓乃至英鎊等國際主要貨幣未必能抵受加添的壓力。歐盟、英國、日本都不是能源自足，石油、天然氣大多以美元計價，各國貨幣貶值便是油氣價格上升。美國制裁俄羅斯，禁止俄國油氣出口，斷絕了各國從俄羅斯進口廉價油氣之路，市場供求改變，價格更上升。沙特阿拉伯不依從美國增加石油生產，反與俄羅斯合作減少產量，市場供應更減，價格飛升。美國釋放戰略石油儲備於市場，只救美國。

高油價不僅打擊歐盟、英國、日本的經濟與社會民生，更脅迫資金外流，匯率下跌，貶值與能源等進口產生的高通脹，便成惡性循環，沒法控制。當然，各國可以倣效美國加息，但要更大的幅度才可抵銷美國加息產生的衝擊，國內經濟便更大受影響，難逃衰退。衰退下貨幣也難免依然貶值，資金外逃與貶值也成惡性循環。

對美國來說，政治上不能不抑制國內通脹，可是烏克蘭戰爭以及國內軍工勢力、保守政治力量還要堅持戰爭與外資流入同時維持經濟的需求，加息難止但不能不加息，且繼續加息可打垮歐洲、英、日經濟，掠奪它們的資金，利之所在，美國精英未必願意救援它們。於是，歐洲、英、日只能與中國等合作，自求多福了！