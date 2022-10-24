中共二十大通過第十九屆中央委員會報告的決議指出，今後解放軍「要堅持邊鬥爭、邊備戰、邊建設，提高捍衞國家主權、安全、發展利益戰略能力，有效履行新時代人民軍隊使命任務」。

「邊鬥爭、邊備戰、邊建設」，這是一個新提法，高度概括了此乃「全黨、全軍、全國人民」當下和未來的戰略任務。面對百年大變局；嚴峻複雜的國際形勢；中美正在展開國運較量；台海局勢因台灣當局「倚美謀獨」，分裂國家益加猖狂；中國繼續深化改革開放、推動經濟發展、提升國力，中央要採取「邊鬥爭、邊備戰、邊建設」的策略方針就是必須的。非如此，中國的國家主權、安全、發展利益，中國的統一大業，中華民族的偉大復興，就要受到損害，就要重挫。

面對形勢和任務，「邊鬥爭、邊備戰、邊建設」實乃緊密相關、三位一體，其中「邊備戰」相當突出。軍隊的主要任務是打仗，打勝仗，召之即來，來之能戰，戰之必勝，要做到這點，就要「堅持政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，把人民軍隊建設成為世界一流的軍隊」。

當前形勢和任務下，解放軍正在積極備戰，做好武統台灣、粉碎「台獨」、實現祖國統一的準備；做好中美國運博弈、美國會用戰爭手段「犯我」的準備，也即隨時準備和美國及其走狗開仗！

美帝推行霸權，「亡我之心不死」，這是「狼改不了吃肉」的鐵律。現在，美國西方、日本和台灣當局都異口同聲的說，三五年內「台海之戰」必會爆發，這是因為他們知道自己幹了甚麼、正在幹甚麼。他們的所作所為，正是要點燃戰爭火頭，正在令中國大陸加緊備戰。現在俄烏之戰打得正歡，而美國的戰略圖謀是「搞掂」俄羅斯之後，就要「率眾攻打中國」。中國必須準備大打、打常規戰、打核大戰！