在北約和俄羅斯將相繼舉行核威懾演習的背景下，美國國防部長奧斯汀與俄羅斯國防部長紹伊古通電話，為俄烏戰爭爆發近8個月以來兩人第二次通話，對上一次通話已是5個多月前的事了。顯而易見，今次應該還是美方主動要求對話，既是為了避免爆發核戰，也是因為戰場形勢對烏國愈來愈不利，美方不得不出面跟俄方溝通。

較早前烏軍反攻得手，收復不少失地，西方輿論大肆吹噓，將俄軍形容得好像即將全線潰敗似的。其實恰恰相反，俄軍重整旗鼓後迅速扭轉頹勢，反觀烏軍疲態畢露，已無力進行大規模反攻。試想想，如果烏克蘭形勢大好，美國會主動要求與俄羅斯通話嗎？雖然烏方依然嘴硬，美方也還在繼續拱火，但明眼人都知道，戰爭主動權一直掌握在俄方手裏，目前正蓄勢以待，隨着寒冬即將來臨，烏克蘭及西方的日子都不會好過。

烏克蘭戲子總統澤連斯基好大喜功，在西方吹捧之下飄飄然，揚言要收復所有失地，還要收回克里米亞。結果呢？炸毀克里米亞大橋的舉動徹底激怒了普京，下令俄軍放開手腳，連日來對烏克蘭各主要城市發動大規模轟炸，戲子總統顯然被炸懵炸怕，連忙到處求援，希望西方國家增加援助。但西方國家並非水魚，豈會任其需索。

早前戲子總統獅子大開口，向西方開出一張高達500多億美元的求援帳單，結果換來不少冷嘲熱諷。有美國電視台主持人如此形容：「一個穿着T恤的傲慢的外國人來要錢，以滿足其重建需求，而我們也有重要的經濟需求，你是誰呀，一邊去吧！」這位主持人的觀點，相信也是大多數美國民眾的心聲，烏克蘭當局需索無度，而且態度傲慢，很難不令人討厭。據說連美國總統拜登也頗有微詞，批評澤連斯基「不知感恩」。

可以見到，歐洲國家對烏克蘭的援助熱情正逐漸消退，尤其是曾被烏方多次公開羞辱的德國，早已忍無可忍，即使政客願意繼續做冤大頭，多數民眾也不願買單。而一旦失去西方的支持和援助，烏克蘭恐怕一天也撐不下去，更別說要收復失地。奧斯汀之所以主動與紹伊古通電話，正是因為感到形勢不妙。也許美西方為了自己的顏面，目前還不想放棄烏克蘭，但隨着戰爭繼續拖延，他們不想愈陷愈深，遲早必須作個了斷。