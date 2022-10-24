太空探索科技公司SpaceX創辦人兼Tesla行政總裁馬斯克口舌招尤，最近頻頻就政治局勢發表華府「唔啱聽」的言論，因而傳出拜登有意「修理」他，包括他收購推特，以及SpaceX星鏈網絡業務會否違反國家安全。在一個以「民主燈塔」自居的國度裏，竟然連富可敵國的馬斯克也沒有言論自由，動輒扣上反國安帽子，這是否假民主真獨裁，不言自明。

馬斯克近期頻頻在推特「妄議」終止俄烏戰爭的辦法，甚至還說SpaceX不能無限期幫烏克蘭支付星鏈網絡服務的錢，激起極大爭議。迫於壓力，最終改稱繼續承擔相關費用。此外，他又在台灣問題上大發議論，認為台灣應接受大陸提出的「一國兩制」，避免台海局勢繼續惡化，結果又引起華府不悅。美媒報道，拜登政府正評估若要檢視馬斯克投資事項，有哪些管道最適合聯邦政府介入，最有可能是經由財政部所屬的美國外商投資審查委員會（CFIUS）來審視，尤其是馬斯克擬以440億美元併購推特，因其企業集團當中有外國投資者，可觸發CFIUS審查云云。真可謂欲加之罪，何患無詞。

連對付自己人也這麼狠，民主大國究竟民主在哪裏？只要言論不符合華府的主旋律，哪管你是世界首富，一樣無情講，隨時受到政治報復。如果同樣事情發生在中國，西方反華集團勢必瘋狂狙擊，香港黃人勢必咬牙切齒怒斥專制獨裁，然而如今發生在美國，竟不見有人出聲。西方雙標令人倒胃，又一例證。面對中國和平崛起，美國霸權搖搖欲墜，為了維護一己私利，無所不用其極，對盟友固然不客氣，對國民一樣撕破臉皮，沒有最醜，只有更醜。美式民主來到今天，早已變質成民主獨裁。